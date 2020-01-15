Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию России. Они затронут роль Госсовета, парламента, полномочий президента и статуса чиновников

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Reuters)

Россия не нуждается в новой Конституции, однако в существующий основной закон страны необходимо внести изменения. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Решение о внесении поправок, заявил Путин, будет принято по итогам голосования россиян.

Изменение политической системы