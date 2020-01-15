Политика , 15 янв, 14:00
0
Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию России. Они затронут роль Госсовета, парламента, полномочий президента и статуса чиновников
Владимир Путин
Россия не нуждается в новой Конституции, однако в существующий основной закон страны необходимо внести изменения. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Решение о внесении поправок, заявил Путин, будет принято по итогам голосования россиян.
Изменение политической системы
- В Конституции должна быть закреплена роль Госсовета — органа при президенте, в который входят главы субъектов Федерации, члены правительства, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды президента в федеральных округах.
- Роль парламента должна быть изменена. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение премьера, после чего сам назначает его и всех министров. Этот порядок Путин предложил изменить. Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает глава государства. Также нижняя палата парламента сможет по представлению премьера утверждать всех вице-премьеров и министров. Президент после этого лишится права отклонять утвержденных Госдумой глав министерств и будет обязан их утвердить.
- Путин подчеркнул, что Россия с учетом ее исторического, культурного и географического контекста «не может нормально развиваться и просто стабильно существовать в форме парламентской республики» и должна оставаться сильной президентской республикой. За президентом останутся основные полномочия, в том числе по отстранению министров, прямой контроль над армией и правоохранительной системой. Но утверждать всех глав силовых ведомств президент сможет только при консультации с Советом Федерации. Это, по словам Путина, должно сделать работу силовых и правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчетной обществу.
- В Конституции должны быть закреплены принципы единой системы власти, разрыв между государственными и муниципальными органами власти должен быть устранен. Реальные полномочия местного самоуправления нужно расширить.