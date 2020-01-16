Мишустин пообещал представить кандидатов в кабмин в ближайшее время

Список кандидатов на посты в новом правительстве будет представлен президенту в ближайшее время, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Он также сказал, что понимание по новому составу кабмина возникнет в ближайшие дни. «Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Как только это [понимание] появится, мы об этом скажем», — отметил Мишустин.

В ходе пленарного заседания 16 января Государственная дума одобрила кандидатуру бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

В поддержку назначения высказались 383 парламентария, воздержались 41. По словам спикера парламента Вячеслава Володина, впервые в истории никто из голосовавших не высказался против выдвинутой президентом кандидатуры председателя правительства.