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Мишустин пообещал представить кандидатов в кабмин в ближайшее время

Список кандидатов на посты в новом правительстве будет представлен президенту в ближайшее время, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Он также сказал, что понимание по новому составу кабмина возникнет в ближайшие дни. «Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Как только это [понимание] появится, мы об этом скажем», — отметил Мишустин.

Как Госдума назначала Мишустина главой правительства. Фоторепортаж
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В ходе пленарного заседания 16 января Государственная дума одобрила кандидатуру бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

В поддержку назначения высказались 383 парламентария, воздержались 41. По словам спикера парламента Вячеслава Володина, впервые в истории никто из голосовавших не высказался против выдвинутой президентом кандидатуры председателя правительства.

Мишустин представил Госдуме свою программу на посту премьера. Главное
Политика

Позднее президент Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром. Одновременно был подписан указ о назначении на пост замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Медведев заявил об отставке правительства 15 января после завершения послания президента Федеральному собранию. По его словам, такое решение было принято, чтобы выполнить предложения главы государства по реформе политической системы, оглашенные во время послания.

Теги: Михаил Мишустин, правительство, министры
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