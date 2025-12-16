 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Politico сообщило о несогласии Бельгии на сделку с активами России

Politico: Бельгия не согласилась на гарантии ЕС по использованию активов России
Сюжет
Война санкций
Бельгия не согласилась на использование активов России в пользу Киева, узнало Politico. Переговоры продолжатся, они далеки от завершения, рассказал один из дипломатов. Москва считает любые действия со своими активами воровством
Фото: Ben Pruchnie / Getty Images
Фото: Ben Pruchnie / Getty Images

Бельгия не согласилась на предложенные Еврокомиссией гарантии для использования замороженных российских активов, сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов и документ.

По данным издания, встречу послов ЕС перенесли с 14 декабря на 15-е, чтобы Бельгия могла ознакомиться с «компромиссным текстом» Еврокомиссии. Документ предполагает три гарантии:

  • Бельгия может получить компенсацию в полном объеме, если столкнется с судебными исками или ответными мерами со стороны России;
  • Бельгия может рассчитывать на эту систему поддержки независимо от общей суммы финансовых гарантий, предоставляемых отдельными странами ЕС;
  • средства не будут переведены, пока эти гарантии не будут предоставлены.

Кроме того, всем странам ЕС будет дано указание разорвать инвестиционные связи с Россией.

Бельгия сочла эти гарантии недостаточными, о чем заявили ее представители на встрече 15 декабря. Страна продолжает добиваться «дополнительных гарантий того, что она не будет подвергаться непропорциональным рискам», пишет Politico.

Однако один из чиновников ЕС подчеркнул, что переговоры далеки от завершения. «Вся работа была направлена на определение приоритетов в достижении соглашения о возмещении ущерба; четкой альтернативы нет. И мы добьемся этого. Это всего лишь вопрос времени», — рассказал он.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear.

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большинство замороженных активов, также не поддерживает инициативу по изъятию средств. Там опасаются, что из-за ответных мер Москвы они могут потерять свои активы в России на €16 млрд. Глава Euroclear Валери Урбен также не исключала обращения в суд, если ЕС решит конфисковать заблокированные активы и будет принуждать депозитарий к такому шагу.

Против планов экспроприации российских активов выступили еще в МВФ и Европейском центральном банке (ЕЦБ). Глава последнего Кристин Лагард отмечала, что план с изъятием российских активов «с натяжкой» обоснован с юридической и финансовой точек зрения.

В общей сложности семь стран — членов ЕС не поддерживают идею конфискации замороженных в Европе российских активов, писал ранее Euractiv. К Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против «репарационного кредита» для Украины, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Мерц увидел «огромный ущерб» ЕС при отказе использовать активы России
Политика

Еврокомиссия в начале декабря одобрила два варианта поддержки Украины, в том числе «потенциальный репарационный кредит» за счет российских активов. Отказ Европейского союза использовать замороженные российские активы для помощи Украине нанесет удар по ЕС на долгие годы, считает канцлер Германии Фридрих Мерц.

Вместе с тем венгерский премьер Виктор Орбан наложил вето на любые попытки выпуска общего долга для покрытия огромного бюджетного дефицита Украины. Кроме того, он пригрозил судом, если мнение Будапешта по поводу использования замороженных российских активов не будет учтено.

Москва считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и грозит «серьезными последствиями». ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear. Сумма претензий превышает 18 трлн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Валерия Доброва
Бельгия активы Россия Евросоюз

Материалы по теме
Мерц увидел «огромный ущерб» ЕС при отказе использовать активы России
Политика
Euractiv назвал семь стран ЕС, выступающих против изъятия активов России
Политика
Орбан предупредил о серьезных последствиях изъятия активов России для ЕС
Политика
