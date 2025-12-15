Мерц увидел «огромный ущерб» ЕС при отказе использовать активы России
Отказ Европейского союза использовать замороженные российские активы для помощи Украине нанесет нанес удар ЕС на долгие годы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине.
«Если мы не справимся с этим, способность Европейского союза действовать будет серьезно подорвана на долгие годы», — считает он (цитата по Sky News).
Страны ЕС с осени обсуждают возможность предоставления Киеву «репарационного» кредита под залог российских активов. Идею поддерживает Германия, главным противником инициативы является Бельгия. Последняя заявляет о существенных рисках судебных издержек и требует разделить бремя ответственности. Большая часть российского замороженных активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Еще несколько стран поддержали позицию Бельгии, писал Euractiv.
Материал дополняется