Мерц увидел «огромный ущерб» ЕС при отказе использовать активы России

Фридрих Мерц (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Отказ Европейского союза использовать замороженные российские активы для помощи Украине нанесет нанес удар ЕС на долгие годы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине.

«Если мы не справимся с этим, способность Европейского союза действовать будет серьезно подорвана на долгие годы», — считает он (цитата по Sky News).

Страны ЕС с осени обсуждают возможность предоставления Киеву «репарационного» кредита под залог российских активов. Идею поддерживает Германия, главным противником инициативы является Бельгия. Последняя заявляет о существенных рисках судебных издержек и требует разделить бремя ответственности. Большая часть российского замороженных активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Еще несколько стран поддержали позицию Бельгии, писал Euractiv.

Материал дополняется