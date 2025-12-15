ЦБ попросит суд рассмотреть иск к Euroclear на ₽18 трлн в закрытом режиме

Здание штаб-квартиры Euroclear (Фото: Yves Herman / Reuters)

ЦБ направит ходатайство о рассмотрении иска против Euroclear на 18 трлн руб в закрытом режиме, рассказали РБК два источника, знакомых с позицией истца.

Дело может быть рассмотрено на закрытом судебном заседании, чтобы не разглашать банковскую тайну, говорит один из них. В случае принятия такого решения, текст искового заявления не будет опубликован. «Закрытый режим», — подтвердил другой источник, знакомый с позицией истца.

О том, что Центробанк подает иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы, пресс-служба регулятора сообщила 12 декабря. Источники РБК сообщили, что точная сумма претензий составляет 18 172 971 903 836 руб. Эта сумма эквивалентна $229 млрд, или примерно €196 млрд по официальному курсу ЦБ на 12 декабря.

