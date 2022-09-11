Зеленский отказался в ближайшее время вести переговоры с Россией

Украина не готова вести переговоры с Россией в настоящее время, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

«Они прибегнут к заморозке конфликта, соглашениям, переговорам, будут становиться сильнее и снова продвинутся вперед. Это их стратегия — постепенно и очень медленно по кусочку съедать нас. Я не хочу в это играть», — сказал Зеленский.

Про его мнению, Украина и западные страны не должны обсуждать с Россией текущую ситуацию или снятие санкций до тех пор, пока ее войска не освободят украинскую территорию.

Сегодня же российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Он обвинил Киев в затягивании процесса и отметил, что это приведет к тому, что украинским властям будет сложнее договориться с Москвой.

Глава МИД напомнил, что Украина заявляет о готовности к переговорам только после ее победы и освобождения украинских территорий от российских войск. «Если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции», — заявил министр.

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После того, как Россия начала военные действия на Украине, стороны провели три раунда переговоров. На встрече 29 марта в Стамбуле делегации Киева и Москвы выработали конкретные договоренности. Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлении и обещала не препятствовать вступлению Украины в ЕС.

В свою очередь Украина была готова отказаться от планов по возвращению Крыма и Донбасса военным путем при том условии, что стороны будут обсуждать принадлежность территорий в течение 15 лет. Кроме того, Киев одобрил идею внеблокового статуса в том случае, если получит гарантии безопасности и согласие от украинцев по итогам референдума.

Позже переговоры перешли в формат видео-конференций, а затем и вовсе прекратились.