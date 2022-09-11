Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
США перестали закупать железо и сталь в России Бизнес, 00:00
На Украине задержали экс-главу СБУ по Харьковской области Политика, 11 сен, 23:52
Предвзятое отношение: почему людям с инвалидностью трудно найти работу Партнерский проект, 11 сен, 23:45
ЦИК назвал предварительные итоги выборов глав Бурятии и Томской области Политика, 11 сен, 23:36
Зеленский отказался в ближайшее время вести переговоры с Россией Политика, 11 сен, 23:27
Крейчикова и Синякова собрали карьерный «Большой шлем» в парном разряде Спорт, 11 сен, 23:05
Выгуливать обязан: каких норм не хватает в российских законах о животных Партнерский проект, 11 сен, 22:55
Зеленский сообщил о блэкауте в пяти регионах Украины Политика, 11 сен, 22:54
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как Москва отметила 875-летие. Фоторепортаж Общество, 11 сен, 22:33 
В России выбирают губернаторов и депутатов. Главное Политика, 11 сен, 22:30
Тренер «Спартака» назвал уроком на будущее поражение от «Ростова» Спорт, 11 сен, 22:26
Медведев заявил о достойном выступлении «Единой России» на выборах Политика, 11 сен, 22:06
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 11 сен, 22:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11 сен, 22:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский отказался в ближайшее время вести переговоры с Россией

Украина не готова вести переговоры с Россией в настоящее время, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

«Они прибегнут к заморозке конфликта, соглашениям, переговорам, будут становиться сильнее и снова продвинутся вперед. Это их стратегия — постепенно и очень медленно по кусочку съедать нас. Я не хочу в это играть», — сказал Зеленский.

Про его мнению, Украина и западные страны не должны обсуждать с Россией текущую ситуацию или снятие санкций до тех пор, пока ее войска не освободят украинскую территорию. 

Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной
Политика
Сергей Лавров

Сегодня же российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Он обвинил Киев в затягивании процесса и отметил, что это приведет к тому, что украинским властям будет сложнее договориться с Москвой.

Глава МИД напомнил, что Украина заявляет о готовности к переговорам только после ее победы и освобождения украинских территорий от российских войск. «Если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции», — заявил министр.

Постпред в ООН счел невозможными переговоры по ЗАЭС с Украиной
Политика
Фото:AP

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Pro
Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Они либо фанаты, либо хейтеры: как сделать зумеров постоянными клиентами
Инструкции
Pro
Фото: Alex Wong / Getty Images Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Следующая — Бангладеш. Сможет ли страна избежать судьбы Шри-Ланки
Статьи

После того, как Россия начала военные действия на Украине, стороны провели три раунда переговоров. На встрече 29 марта в Стамбуле делегации Киева и Москвы выработали конкретные договоренности. Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлении и обещала не препятствовать вступлению Украины в ЕС.

В свою очередь Украина была готова отказаться от планов по возвращению Крыма и Донбасса военным путем при том условии, что стороны будут обсуждать принадлежность территорий в течение 15 лет. Кроме того, Киев одобрил идею внеблокового статуса в том случае, если получит гарантии безопасности и согласие от украинцев по итогам референдума.

Позже переговоры перешли в формат видео-конференций, а затем и вовсе прекратились.

Теги
Персоны
Владимир Зеленский переговоры Россия Украина Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной
Политика
Постпред в ООН счел невозможными переговоры по ЗАЭС с Украиной
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter