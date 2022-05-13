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Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, но без посредников

Президент Украины заявил, что готов говорить с Путиным напрямую, без посредников и ультиматумов. Контакты между переговорщиками из делегаций идут, но пока без результата, сообщал ранее Кремль *
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / ZUMA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов», — сказал Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, размещенному в его Telegram.

После начала военной спецоперации России на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров об урегулировании конфликта в составе делегаций.

Зеленский ранее неоднократно заявлял, что готов к лично говорить с Путиным. В середине марта он сообщил, что Киев во время переговоров с Москвой по урегулированию добивается встречи лидеров двух стран. «Задача нашей делегации — сделать все, чтобы состоялась встреча президентов», — говорил тогда Зеленский. Предлагал провести прямые переговоры лидеров двух стран и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В марте и начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что для того, чтобы провести очную встречу Путина и Зеленского, необходимо, чтобы делегации в результате совместной работы сформулировали конкретный документ. «Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда настанет черед такой встречи», — подчеркивал он. Песков также отмечал, что Путин «никогда не отказывался» от встречи с Зеленским и что она «гипотетически возможна».

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Переговоры между Москвой и Киевом в составе делегаций проходили как очно, так и по видеосвязи, однако выработать единый подход к условиям урегулирования сторонам пока не удалось. Наибольший прогресс был достигнут во время встречи представителей России и Украины в Стамбуле 29 марта. Тогда Киев передал Москве предложения по мирному договору, предусматривающие гарантии безопасности для Украины, их нераспространение на Крым и Донбасс и отказ страны от стремления вернуть эти территории силовым путем. Москва, в свою очередь, обещала снизить военную активность под Киевом и Черниговом.

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Однако после отвода российских войск с этих направлений и публикации материалов из Бучи Киев пытался прервать переговоры, а также передал Москве новый проект мирных соглашений, который отличался от представленного в Стамбуле, рассказывал глава МИД Сергей Лавров. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснял, что процесс усложнился после событий в Буче, Мариуполе, Волновахе и Киевской области. «Тот эмоциональный фон, в котором сегодня проходят переговоры, дает основания немного иначе смотреть на ситуацию в целом», — говорил он.

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Зеленский, комментируя заявления Кремля о необходимости согласовать документы об урегулировании в составе делегаций до встречи президентов, допустил мысль, что такой встречи может и не быть. «Нужно взять себя в руки и работать. У меня нет иного выбора. <...> Но может так получиться, что и не будет встречи. Может и не быть ее», — говорил он.

В конце апреля официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Москва утратила доверие к украинским переговорщикам, так как Киев меняет свою позицию и демонстрирует «несамостоятельное» отношение к факту самих переговоров, и предложила Украине найти «реалистичный вариант» договора с Россией.

9 мая глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что переговоры ведутся в дистанционном формате. О том, что они идут, но «вяло и нерезультативно», говорил и Песков.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Владимир Зеленский Владимир Путин переговоры Украина Военная операция на Украине
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