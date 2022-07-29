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Кулеба заявил о «зуде» у ряда партнеров Киева о переговорах с Россией

Кулеба: перед зимой у ряда партнеров Киева начался «зуд» касательно переговоров с Россией
Украина, в свою очередь, «спокойно объясняет» западным политикам, что их надежда на конструктивную позицию России «не соответствует действительности», добавил глава украинского МИД
Фото: Marcus Brandt / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Marcus Brandt / dpa / picture-alliance / ТАСС

У некоторых западных партнеров Украины начался «зуд» на тему переговоров с Москвой, поскольку приближается зима. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, который транслировал телеканал «Рада».

Он рассказал, что ряд западных партнеров стали активно предлагать Киеву начать мирные переговоры с российской стороной.

«Мы продолжаем очень спокойно объяснять им, почему их надежда на конструктивную позицию России не соответствует действительности», — добавил Кулеба.

По словам украинского министра, Киев не видит сигналов, которые свидетельствовали бы о том, что Москва хочет вести переговоры.

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Ранее, 18 июля, Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны только после того, как Украина одержит победу на поле боя, так как «переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте».

«Я всем партнерам говорю просто: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», — подчеркнул он.

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Украинский министр подчеркнул, что Киев намерен вернуть утраченные территории и полностью восстановить суверенитет на востоке и юге страны. Он назвал это «окончательной переговорной позицией Украины».

В начале июня глава украинской делегации, депутат Верховной рады Давид Арахамия также говорил, что новый этап переговоров с Россией возможен при достижении Киевом «сильной позиции». По его словам, этого можно будет достичь прежде всего благодаря поставкам западного оружия.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что у Москвы нет предубеждений относительно возобновления переговоров с Киевом, однако Украина тоже должна быть готова к этому.

«Дело зависит не от нас, потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая многочисленными его советниками, заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя», — уточнил он.

Российско-украинские переговоры начались спустя короткое время после старта российской операции. Стороны встречались очно, а также в формате видеоконференций. Самой результативной стала встреча в Стамбуле в конце марта, когда стороны передали друг другу свои предложения по урегулированию конфликта, однако вскоре диалог был заморожен.

Украинская сторона объяснила изменение отношения к переговорному процессу после событий в Буче. Журналисты Reuters и других изданий сообщали о найденных там телах погибших мирных жителей. В Минобороны назвали эти данные провокацией.

Российские власти неоднократно говорили, что готовы к возобновлению переговоров. В Москве считают, что западные страны не разрешают Киеву снова сесть за стол переговоров.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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