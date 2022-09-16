Пригожин объяснил вербовку на Украину - «либо ЧВК и зэки, либо ваши дети»
Если граждане России не хотят, чтобы заключенные воевали в частных военных компаниях (ЧВК) на Украине, им стоит отправлять на фронт своих детей. Об этом заявил предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин.
«Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами», — заявил он.
По словам Пригожина, если бы он был зэком, мечтал бы влиться в дружный коллектив российских военных и иметь возможность искупить долг перед родиной.
Накануне телеграм-канал «ВЧК ОГПУ» опубликовал видео, на которым человек, похожий на Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК Вагнера для участия в спецоперации на Украине. Видео, предположительно, снято во дворе исправительной колонии в Йошкар-Оле, где содержатся мужчины, ранее не отбывавшие наказание, пишет журналистка Ксения Собчак.
На видео лысый мужчина в одежде цвета хаки говорит, что он представитель ЧВК Вагнера. Он рассказывает заключенным, что те, кто согласится участвовать в спецоперации, не имеют права дезертировать или сдаться в плен. Среди других «грехов» мужчина назвал «алкоголь-наркотики», а также «мародерку, включая сексуальные контакты с местными женщинами».
Контракт с заключенными, по словам мужчины, заключается на полгода, после чего они не возвращаются в колонию, а якобы будут помилованы. «Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких», — подчеркивал мужчина.
После этого в пресс-службе компании «Конкорд» заявили, что мужчина на видео действительно «чудовищно похож» на Евгения Пригожина. «Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач cпецоперации, и, похоже, у него это успешно получается», — отметили в компании.
Пригожин с декабря 2016 года находится под санкциями США. В Вашингтоне считают, что он контролирует Агентство интернет-исследований (так называемая «фабрика троллей») и ЧВК Вагнера. Сам Пригожин связь с этими структурами отрицал.
Также бизнесмен с октября 2020 года находится под санкциями Евросоюза. ЕС также указывал, что Пригожин «имеет тесные связи, в том числе финансовые, с частной военной компанией Вагнера».