Пригожин объяснил вербовку на Украину - «либо ЧВК и зэки, либо ваши дети»

Пригожин — про вербовку заключенных на военную операцию: «либо ЧВК и зэки, либо ваши дети»

Накануне в Сети появилось видео, где человек «чудовищно похожий» на Пригожина вербует заключенных для участия в спецоперации на Украине

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Если граждане России не хотят, чтобы заключенные воевали в частных военных компаниях (ЧВК) на Украине, им стоит отправлять на фронт своих детей. Об этом заявил предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин.

«Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами», — заявил он.

По словам Пригожина, если бы он был зэком, мечтал бы влиться в дружный коллектив российских военных и иметь возможность искупить долг перед родиной.

Накануне телеграм-канал «ВЧК ОГПУ» опубликовал видео, на которым человек, похожий на Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК Вагнера для участия в спецоперации на Украине. Видео, предположительно, снято во дворе исправительной колонии в Йошкар-Оле, где содержатся мужчины, ранее не отбывавшие наказание, пишет журналистка Ксения Собчак.

На видео лысый мужчина в одежде цвета хаки говорит, что он представитель ЧВК Вагнера. Он рассказывает заключенным, что те, кто согласится участвовать в спецоперации, не имеют права дезертировать или сдаться в плен. Среди других «грехов» мужчина назвал «алкоголь-наркотики», а также «мародерку, включая сексуальные контакты с местными женщинами».

Контракт с заключенными, по словам мужчины, заключается на полгода, после чего они не возвращаются в колонию, а якобы будут помилованы. «Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких», — подчеркивал мужчина.

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После этого в пресс-службе компании «Конкорд» заявили, что мужчина на видео действительно «чудовищно похож» на Евгения Пригожина. «Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач cпецоперации, и, похоже, у него это успешно получается», — отметили в компании.