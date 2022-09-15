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Военная операция на Украине ,  
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Кремль призвал Киев дать гарантии Украине из-за «безвыходности ситуации»

Песков: только Украина может дать себе гарантии безопасности из-за «безвыходности»
По мнению Пескова, ситуация для Украины «безвыходная», а потому гарантии безопасности стране могут дать только в Киеве, когда поймут это. Ранее в офисе лидера Украины предложили рекомендации к гарантиям безопасности на пути в НАТО
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Только в Киеве могут дать Украине гарантии безопасности, это связано с отсутствием перспектив для руководства страны, заявил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность для него ситуации», — сказал он.

В начале недели, 13 сентября, офис украинского президента опубликовал рекомендации по гарантиям безопасности для страны. Согласно тексту документа, гарантами следует стать США, Великобритании, Канаде, Германии, Франции, Италии, Польше, Франции, Турции и ряду других стран. Проект предусматривает обеспечение безопасности Украины с помощью сил быстрого реагирования, иностранных инструкторов, комплексов морской противоракетной обороны.

При этом документ указывает: гарантии необходимы Украине до вступления в НАТО, а интеграция в альянс — суверенное решение государства. Украина не намерена ограничивать численность своих вооруженных сил или брать обязательства по нейтральности. «Задача гарантий — территориальная целостность в международно признанных границах», — сказано в проекте.

Страны-гаранты также должны будут сохранять санкции против России до прекращения боевых действий на территории Украины и «получения гарантий от Москвы о ненападении и до полного возмещения понесенного Украиной ущерба». А любое решение об отмене ограничительных мер должно обсуждаться с Киевом.

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Фото:Наташа Писаренко / AP

Украинский президент Владимир Зеленский назвал документ «первым, но очень важным шагом». «Эти рекомендации должны стать основой будущего договора безопасности», — уверен глава государства. Зеленский призвал экспертную группу продолжить работу и довести проект до конца.

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В Кремле тогда указали на сохранение у Украины стремления в НАТО, заявив, что таким образом остается «главная угроза для нашей страны». «Остается и обретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции», — подчеркнул Песков.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина гарантии безопасности Дмитрий Песков
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