Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Зеленский: Украина рискует потерять Харьков, если не получит две системы Patriot

По словам Зеленского, ситуация вокруг Харькова для Украины остается тяжелой. Москва осуждает любые военные поставки Киеву

Виды Харькова (Фото: Carl Court / Getty Images)

Украина рискует потерять Харьков, если не получит новые системы Patriot. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC.

«Все, что нам нужно, это две системы Patriot», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что ситуация вокруг города остается «очень серьезной» и Украина не может позволить себе потерять Харьков.

На вопрос, виноваты ли США в сложившейся ситуации в связи с задержкой с согласованием военной помощи для Украины в конгрессе, Зеленский ответил: «Мир виноват». По его мнению, «они дали Путину возможность» продвинуться.

Patriot — зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) американского производства, принят на вооружение США в 1982 году. Способен действовать в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) в зависимости от типа боеприпаса. Считается самой дорогой системой ПВО, которая есть у Украины. Одна батарея стоит около $1 млрд, а стоимость пуска ракеты в зависимости от типа может достигать $8 млн. Зенитная батарея Patriot состоит из 4–8 пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, пункта управления и источника энергоснабжения. Зеленский говорил, что Украине нужно не менее семи таких систем.

Днем 16 мая Зеленский заслушал доклады военного руководства на заседании ставки в Харькове. По его словам, принято решение усилить подразделения на этом направлении из-за сложной ситуации.

10 мая украинский президент заявил о начале российского наступления в Харьковской области. В тот же день из приграничного города Волчанска начали эвакуировать жителей. 13 мая Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) признал «тактический успех» российских войск на харьковском направлении. На следующий день руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о нехватке сил на фоне попыток предотвратить продвижение российских сил в Харьковской области.

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что на всех направлениях сейчас «довольно неплохо» идет наступление. По его словам, для этого созданы резервы — по личному составу, технике, и боеприпасам.

Комплексы Patriot на Украину поставляли Германия и США. В конце апреля Мадрид заявил, что отправит Киеву ракеты для этих ЗРК. Накануне Bloomberg сообщил, что Белый дом работает над отправкой Украине дополнительной батареи Patriot с радарами. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон обсуждает с Киевом размещение комплексов Patriot в Харькове.

Россия осуждает любые военные поставки Украине и полагает, что это лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.

Минобороны России неоднократно докладывало об уничтожении Patriot. Один из таких ЗРК был поражен в середине марта в Харьковской области.