Буданов заявил о ситуации «на грани» для ВСУ
Украинские войска столкнулись с критической ситуацией на северо-востоке из-за нехватки сил на фоне попыток предотвратить продвижение российских сил на харьковском направлении, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times.
«Ситуация на грани, — сказал глава ГУР. — С каждым часом ситуация становится все более критической».
Буданов также рассказал, что украинская армия пыталась перенаправить войска с других боевых участков, чтобы укрепить оборону на северо-востоке, но найти резервы было трудно.
По оценкам главы ГУР, в течение следующих нескольких дней украинские войска смогут укрепить свои позиции. «На данный момент наша задача состоит в том, чтобы стабилизировать линию соприкосновения, а затем начать оттеснять их [российские войска] обратно через границу», — сказал он, добавив, что приток украинских резервов сумел «частично нарушить их планы».
10 мая украинские власти начали эвакуацию мирных жителей из Волчанска Харьковской области, расположенного в нескольких километрах от границы с Россией. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале наступления российских сил в Харьковской области и заверил о готовности ВСУ к такому развитию событий.
После этого Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов Харьковской области, в том числе на окраинах Волчанска. 13 мая ведомство отчиталось об улучшении позиций на харьковском направлении. В тот же день украинские военные сообщили о переброске резервов на это направление.
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