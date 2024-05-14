 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Буданов заявил о ситуации «на грани» для ВСУ

Буданов: ситуация для ВСУ на фоне продвижения России под Харьковом критическая
Сюжет
Военная операция на Украине
Ситуация на северо-востоке Украины для ВСУ критическая из-за нехватки сил на фоне активных действий российской стороны на харьковском направлении, заявил Буданов. По его мнению, ситуацию удастся стабилизировать в ближайшие дни
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинские войска столкнулись с критической ситуацией на северо-востоке из-за нехватки сил на фоне попыток предотвратить продвижение российских сил на харьковском направлении, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times.

«Ситуация на грани, — сказал глава ГУР. — С каждым часом ситуация становится все более критической».

Буданов также рассказал, что украинская армия пыталась перенаправить войска с других боевых участков, чтобы укрепить оборону на северо-востоке, но найти резервы было трудно.

По оценкам главы ГУР, в течение следующих нескольких дней украинские войска смогут укрепить свои позиции. «На данный момент наша задача состоит в том, чтобы стабилизировать линию соприкосновения, а затем начать оттеснять их [российские войска] обратно через границу», — сказал он, добавив, что приток украинских резервов сумел «частично нарушить их планы».

Politico предупредило о давлении Запада на Киев из-за Харькова
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

10 мая украинские власти начали эвакуацию мирных жителей из Волчанска Харьковской области, расположенного в нескольких километрах от границы с Россией. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале наступления российских сил в Харьковской области и заверил о готовности ВСУ к такому развитию событий.

После этого Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов Харьковской области, в том числе на окраинах Волчанска. 13 мая ведомство отчиталось об улучшении позиций на харьковском направлении. В тот же день украинские военные сообщили о переброске резервов на это направление.

В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину

Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео

Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов

Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список

Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены

АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист

На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России

Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»

Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»

Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа

Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных

МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова

Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой

В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Кирилл Буданов Харьковская область ВСУ
Кирилл Буданов фото

Кирилл Буданов

руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Российские войска взяли в плен украинских военных в Харьковской области
Политика
Киев ответил на слова о «безумной краже» насчет укреплений под Харьковом
Политика
Украина эвакуировала более 7 тыс. человек из Харьковской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 98,85 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07 Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 91,63 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07
Грузинские депутаты снова подрались на заседании по закону об иноагентах Политика, 13:45
«Яндекс» оценил рост цен на новостройки Москвы и области Недвижимость, 13:41
Times сообщила о «решающих неделях» для Украины Политика, 13:35
Российские войска заняли село к юго-западу от Волчанска Политика, 13:32
ТАСС узнал о втором фигуранте в деле кадровика Минобороны Кузнецова Политика, 13:30
Запустить контрактное производство в Китае. Какие риски вас ждут Pro, 13:30
В Нижнем Новгороде с 20 по 26 мая пройдет фестиваль технологий Отрасли, 13:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Навка заявила об отсутствии ограничений для участия Валиевой в ее шоу Спорт, 13:20
В Кремле не увидели рисков для армии из-за перестановок в Минобороны Политика, 13:18
Буданов заявил о ситуации «на грани» для ВСУ Политика, 13:15
Число погибших из-за падения рекламного щита в Мумбаи выросло до 14 Общество, 13:15
МЮ объявил об уходе чемпиона мира в составе сборной Франции Спорт, 13:14
Клубника по $780: как в США зарабатывают на элитных фруктах Pro, 13:13
Росавиация опровергла «сделку» с авиакомпаниями о полетах в Элисту Бизнес, 13:09