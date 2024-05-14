Буданов заявил о ситуации «на грани» для ВСУ

Буданов: ситуация для ВСУ на фоне продвижения России под Харьковом критическая

Ситуация на северо-востоке Украины для ВСУ критическая из-за нехватки сил на фоне активных действий российской стороны на харьковском направлении, заявил Буданов. По его мнению, ситуацию удастся стабилизировать в ближайшие дни

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинские войска столкнулись с критической ситуацией на северо-востоке из-за нехватки сил на фоне попыток предотвратить продвижение российских сил на харьковском направлении, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times.

«Ситуация на грани, — сказал глава ГУР. — С каждым часом ситуация становится все более критической».

Буданов также рассказал, что украинская армия пыталась перенаправить войска с других боевых участков, чтобы укрепить оборону на северо-востоке, но найти резервы было трудно.

По оценкам главы ГУР, в течение следующих нескольких дней украинские войска смогут укрепить свои позиции. «На данный момент наша задача состоит в том, чтобы стабилизировать линию соприкосновения, а затем начать оттеснять их [российские войска] обратно через границу», — сказал он, добавив, что приток украинских резервов сумел «частично нарушить их планы».

10 мая украинские власти начали эвакуацию мирных жителей из Волчанска Харьковской области, расположенного в нескольких километрах от границы с Россией. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале наступления российских сил в Харьковской области и заверил о готовности ВСУ к такому развитию событий.

После этого Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов Харьковской области, в том числе на окраинах Волчанска. 13 мая ведомство отчиталось об улучшении позиций на харьковском направлении. В тот же день украинские военные сообщили о переброске резервов на это направление.