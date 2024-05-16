Шойгу назвал главную задачу на новом посту

Шойгу заявил, что главной задачей после перехода на пост секретаря Совбеза остается военная операция на Украине, в частности производство вооружений. Он отметил наступление российских сил и сказал, что для этого созданы резервы

Сергей Шойгу (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Главной задачей для Сергея Шойгу на посту секретаря Совета безопасности остается специальная военная операция на Украине. Об этом он заявил телеведущему Павлу Зарубину, тот опубликовал видео с комментарием чиновника в своем телеграм-канале.

Шойгу рассказал, что приоритетными задачами остаются производство боеприпасов, вооружения и военной техники. Кроме того, он добавил, что на всех направлениях сейчас идет наступление. «Идет довольно неплохо, я надеюсь на то, что и дальше будет такое движение. Созданы для этого определенные резервы: и по людям, и по технике, и по боеприпасам», — сказал Шойгу.

«Входим в новую профессию», — добавил он.

Шойгу после 12 лет руководства Минобороны был назначен на должность секретаря Совбеза. Его предшественник Николай Патрушев стал помощником президента, а Минобороны возглавил бывший первый зампред правительства Андрей Белоусов (он курировал экономический блок).

Шойгу одновременно является заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК) и курирует работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), которую вывели из подчинения Минобороны (теперь ведомство подчиняется непосредственно президенту).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя новую должность Шойгу, отмечал, что экс-министр «глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия». Что касается назначения Белоусова, «гражданского человека», в Кремле пояснили, что силовой блок необходимо встроить в экономику страны, поскольку доля расходов на него достигла 6,7%.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении российских сил на харьковском направлении. Киев называл ситуацию очень сложной для украинских военных, Генштаб ВСУ отмечал «тактический успех» российской стороны.

Минобороны России за последние несколько дней отчиталось о взятии под контроль ряда населенных пунктов на харьковском направлении, в частности на окраинах города Волчанска.