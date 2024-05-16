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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу назвал главную задачу на новом посту

Сергей Шойгу назвал военную операцию главной задачей на новом посту
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Новое правительство 2024
Шойгу заявил, что главной задачей после перехода на пост секретаря Совбеза остается военная операция на Украине, в частности производство вооружений. Он отметил наступление российских сил и сказал, что для этого созданы резервы
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Главной задачей для Сергея Шойгу на посту секретаря Совета безопасности остается специальная военная операция на Украине. Об этом он заявил телеведущему Павлу Зарубину, тот опубликовал видео с комментарием чиновника в своем телеграм-канале.

Шойгу рассказал, что приоритетными задачами остаются производство боеприпасов, вооружения и военной техники. Кроме того, он добавил, что на всех направлениях сейчас идет наступление. «Идет довольно неплохо, я надеюсь на то, что и дальше будет такое движение. Созданы для этого определенные резервы: и по людям, и по технике, и по боеприпасам», — сказал Шойгу.

«Входим в новую профессию», — добавил он.

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Сергей Шойгу

Шойгу после 12 лет руководства Минобороны был назначен на должность секретаря Совбеза. Его предшественник Николай Патрушев стал помощником президента, а Минобороны возглавил бывший первый зампред правительства Андрей Белоусов (он курировал экономический блок).

Шойгу одновременно является заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК) и курирует работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), которую вывели из подчинения Минобороны (теперь ведомство подчиняется непосредственно президенту).

Шойгу назвал главную задачу на новом посту
Шойгу назвал главную задачу на новом посту

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя новую должность Шойгу, отмечал, что экс-министр «глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия». Что касается назначения Белоусова, «гражданского человека», в Кремле пояснили, что силовой блок необходимо встроить в экономику страны, поскольку доля расходов на него достигла 6,7%.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении российских сил на харьковском направлении. Киев называл ситуацию очень сложной для украинских военных, Генштаб ВСУ отмечал «тактический успех» российской стороны.

Минобороны России за последние несколько дней отчиталось о взятии под контроль ряда населенных пунктов на харьковском направлении, в частности на окраинах города Волчанска.

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Сергей Шойгу Военная операция на Украине производство оружия ВПК Павел Зарубин
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года

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