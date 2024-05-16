Зеленский провел заседание ставки в Харькове, по итогам которого дал ряд поручений. По его словам, ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», но крайне сложная, принято решение усилить подразделения

Владимир Зеленский (Фото: Brendan Smialowski / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки в Харькове, заслушав доклады военного руководства. Об этом он написал в телеграм-канале.

По словам украинского президента, ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», но направление остается «крайне сложным», поэтому принято решение усилить подразделения.

«Детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в течение ближайших дней и недель и наши, украинские, возможности противодействовать российским наступательным планам. <...> Определен план дальнейших действий — и для областной власти Харьковщины, и для всех структур, которые отвечают за безопасность в регионе», — рассказал Зеленский.

10 мая Зеленский заявил о начале наступления российских сил в Харьковской области. В тот же день из приграничного города Волчанска начали эвакуировать мирных жителей. Позже Генштаб ВСУ сообщил о «тактическом успехе» российских войск. Глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что ситуация для ВСУ на северо-востоке Украины критическая из-за нехватки личного состава.

13 мая украинские военные сообщили о переброске резервов на харьковское направление.

Минобороны России в последние дни отчитывалось о взятии под контроль ряда населенных пунктов в Харьковской области, в том числе на окраинах Волчанска. Экс-глава ведомства, секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что наступление идет на всех направлениях. Кроме того, он добавил, что на всех направлениях сейчас идет наступление. «Идет довольно неплохо, я надеюсь на то, что и дальше будет такое движение. Созданы для этого определенные резервы: и по людям, и по технике, и по боеприпасам», — сказал он.