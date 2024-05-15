 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

США решили отправить Украине еще одну систему Patriot

Bloomberg: США решили отправить Украине еще одну систему Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина получит еще одну систему Patriot от США, европейские страны изучают возможность схожих поставок, выяснил Bloomberg. Зеленский попросил еще две батареи на фоне продвижения России в Харьковской области
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Белый дом работает над отправкой Украине дополнительной батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot с радарами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства добавили, что партнеры Украины в Европе также разрабатывают планы отправки дополнительных систем ПВО.

Тему систем Patriot поднял госсекретарь Энтони Блинкен во время посещения Киева в середине мая. Он подчеркнул, что Patriot и другие современные средства ПВО создают «зонтики безопасности» для украинской промышленности, что помогает адаптироваться и привлекать инвестиции. «Вот почему мы неустанно работаем с союзниками и партнерами над усилением противовоздушной обороны и делаем это быстро», — добавил Блинкен.

Пентагон уже объявлял о намерении найти страну, власти которой будут готовы отдать Patriot украинской армии.

В ВСУ заявили о неспособности сбить все российские ракеты
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Patriot — самая дорогая система ПВО, которая есть у Украины. Одна батарея стоит около $1 млрд, а одна ракета — почти $4 млн. Систему разработали в конце 1970-х в США. Изначально комплекс был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами.

Минобороны России не раз докладывало о нанесении ударов по системам.

По расчетам украинских властей, ВСУ необходимо не менее семи систем Patriot, рассказывал президент Владимир Зеленский в апреле. В середине мая, на фоне продвижения России в Харьковской области, он увеличил необходимое количество батарей еще на две. «Сегодня нам нужны два «Патриота» для Харькова», — пояснил политик.

МИД Украины выражал раздражение отсутствием прогресса по этому вопросу, на фоне того, что министерство насчитало 100 батарей Patriot в европейских странах, которые не желают их передавать. «Я чувствую, что бьюсь головой о стену, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичику. Но поскольку такая дипломатия не работает, я чувствую, что бьюсь о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит», — делился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Российские власти требуют перестать снабжать оружием украинскую армию, подчеркивая, что это только продлит конфликт. Массовые поставки вооружений Киеву в Москве считают признаком вовлеченности.

США решили отправить Украине еще одну систему Patriot
США решили отправить Украине еще одну систему Patriot

Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты

«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом

Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика

В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта

Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться

В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео

Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн

Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Patriot ЗРК Patriot Украина США ПВО

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
В Германии допустили запуски ракет ПВО из стран НАТО для защиты Украины
Политика
Пентагон заявил о планах убедить партнеров поделиться Patriot для Киева
Политика
El Pais узнала, что Испанию вынудили передать Киеву ракеты для Patriot
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 98,67 (-0,18) Инвестиции, 14 мая, 16:20 Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 91,36 (-0,27) Инвестиции, 14 мая, 16:20
На рекламном рынке России сменился лидер Общество, 05:07
Путин заявил о цели России войти в четверку крупнейших экономик мира Политика, 04:51
США решили отправить Украине еще одну систему Patriot Политика, 04:48
В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность Политика, 04:40
Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче Политика, 04:25
Reuters назвал, где продолжилось сотрудничество России и Запада Политика, 04:20
Казахстанская дочка Carlsberg проиграла спор о бренде «Балтика» Бизнес, 03:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти задумались о монополии «Почты России» на доступ к почтовым ящикам Бизнес, 03:36
Небензя назвал присутствие МУС в Совбезе ООН бессмысленным Политика, 02:55
Военные отразили массированную атаку на Севастополь Политика, 02:44
Китай призвал Москву и Киев оперативно возобновить диалог Политика, 02:28
В Севастополе сработала ПВО Политика, 02:26
В Петербурге задержали более 60 мигрантов по делу о коррупции Общество, 01:50
Польша увеличит расходы на разведку и спецслужбы Политика, 01:36