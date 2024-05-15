США решили отправить Украине еще одну систему Patriot

Украина получит еще одну систему Patriot от США, европейские страны изучают возможность схожих поставок, выяснил Bloomberg. Зеленский попросил еще две батареи на фоне продвижения России в Харьковской области

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Белый дом работает над отправкой Украине дополнительной батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot с радарами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства добавили, что партнеры Украины в Европе также разрабатывают планы отправки дополнительных систем ПВО.

Тему систем Patriot поднял госсекретарь Энтони Блинкен во время посещения Киева в середине мая. Он подчеркнул, что Patriot и другие современные средства ПВО создают «зонтики безопасности» для украинской промышленности, что помогает адаптироваться и привлекать инвестиции. «Вот почему мы неустанно работаем с союзниками и партнерами над усилением противовоздушной обороны и делаем это быстро», — добавил Блинкен.

Пентагон уже объявлял о намерении найти страну, власти которой будут готовы отдать Patriot украинской армии.

Patriot — самая дорогая система ПВО, которая есть у Украины. Одна батарея стоит около $1 млрд, а одна ракета — почти $4 млн. Систему разработали в конце 1970-х в США. Изначально комплекс был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами. Минобороны России не раз докладывало о нанесении ударов по системам.

По расчетам украинских властей, ВСУ необходимо не менее семи систем Patriot, рассказывал президент Владимир Зеленский в апреле. В середине мая, на фоне продвижения России в Харьковской области, он увеличил необходимое количество батарей еще на две. «Сегодня нам нужны два «Патриота» для Харькова», — пояснил политик.

МИД Украины выражал раздражение отсутствием прогресса по этому вопросу, на фоне того, что министерство насчитало 100 батарей Patriot в европейских странах, которые не желают их передавать. «Я чувствую, что бьюсь головой о стену, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичику. Но поскольку такая дипломатия не работает, я чувствую, что бьюсь о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит», — делился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Российские власти требуют перестать снабжать оружием украинскую армию, подчеркивая, что это только продлит конфликт. Массовые поставки вооружений Киеву в Москве считают признаком вовлеченности.