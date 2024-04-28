Зеленский увеличил требования к союзникам по поставкам ЗРК Patriot

Зеленский заявил, что Украине для отражения ракетных ударов нужно не менее семи ЗРК Patriot. При этом месяц назад он просил о как минимум пяти ЗРК. Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении таких комплексов

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Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны минимум семь систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, при этом месяц назад он говорил только о пяти комплексах.

«Конечно, я благодарю всех партнеров, которые уже помогли нам с ПВО: сейчас каждая система для защиты неба, каждая противоракета — это буквально защита жизни. <...> Семь систем нужны Украине. И это минимум. Эти Patriot есть у партнеров», — сказал Зеленский в веченрем видеообращении в своем телеграм-канале.

В конце марта он заявлял, что Украине необходимы минимум пять систем Patriot, которые, по его словам, защитят украинскую промышленность.

ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Изначально комплекс был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами. Принятый на вооружение в 2001-м Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км. Одна батарея стоит около $1 млрд, а одна ракета — почти $4 млн.

О решении поставить системы ЗРК Patriot Украине США объявили в декабре 2022 года, после визита в страну Зеленского. Киев назвал решение США о передаче данных комплексов «психологическим переломом», который дал возможность обсуждать поставки этих систем и с другими странами. Помимо США, несколько «Патриотов» Киеву передала Германия. Первые комплексы прибыли на Украину в апреле 2023 года. С тех пор российское Минобороны неоднократно отчитывалось об их уничтожении.

На фоне массированных ударов по украинским энергообъектам Украина вновь обратилась к западных союзникам с призывом поставить новые ЗРК Patriot. Глава Пентагона Ллойд Остин ранее говорил, что США рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами. Источники Financial Times на прошлой неделе рассказали, что Греция и Испания подвергаются давлению по поводу отправки на Украину своих комплексов ЗРК со стороны других стран.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.