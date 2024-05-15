США заявили о возможном размещении комплексов Patriot в Харькове

Энтони Блинкен (Фото: Алина Смутко / Reuters)

США обсуждают с Украиной размещение комплексов Patriot в Харькове, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, передает «Страна».

«Мы уделяем большое внимание комплексам Patriot и другим системам противовоздушной обороны, стараемся изыскать их и доставить на Украину. Харьков, конечно же, является одним из наших неотложных приоритетов», — сказал Блинкен.

Вместе с тем он отметил, что США не давали Киеву разрешения на использование их вооружений за пределами территории Украины.

«Город Харьков и вся Харьковская область — это сейчас точка наших усилий, чтобы сделать жизнь харьковчан безопаснее, чтобы удержать позиции в Харьковской области под давлением россиян», — сказал Кулеба, его слова цитирует УНИАН.

Patriot — самая дорогая система ПВО, которая есть у Украины. ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Изначально комплекс был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами. Принятый на вооружение в 2001-м Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км. Одна батарея стоит около $1 млрд, а одна ракета — почти $4 млн.

По расчетам украинских властей, ВСУ необходимо не менее семи систем Patriot, рассказывал президент Владимир Зеленский в апреле. В середине мая на фоне продвижения России в Харьковской области он заявил, что требуемое число увеличилось. «Сегодня нам нужны два «Патриота» для Харькова», — пояснил политик.

11 мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, а на следующий день еще четырех: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство заявило об улучшении тактического положения близ Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое.