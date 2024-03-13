Минобороны сообщило о поражении Patriot в Харьковской области
Российские военные нанесли удар по зенитному ракетному комплексу Patriot в Харьковской области, заявило Минобороны.
«Кроме того, нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной техники ВСУ в 129 районах», — говорится в сводке.
Ведомство также сообщило об уничтожении двух вертолетов Ми-8 близ Новопавловки в ДНР и цеха по ремонту вооружения и военной техники у Балаклеи в Харьковской области.
Помимо того, силы ПВО в течение суток сбили 136 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS, шесть реактивных снарядов РСЗО «Град», а также три французские управляемые авиабомбы Hammer.
Минобороны ранее уже отчитывалось о нанесении ударов по комплексу Patriot. Так, 23 февраля ракетные войска в результате «группового удара высокоточным оружием» поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину для Patriot, сказали в ведомстве. Министерство также опубликовало кадры, на которых, как сообщили там, запечатлен удар по американскому комплексу.
Батарея ЗРК Patriot обычно состоит из пяти–восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения. Персонал батареи — от 70 до 90 человек.
Комплексы Patriot на Украину поставляли Германия и США.
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