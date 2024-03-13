Минобороны сообщило о поражении Patriot в Харьковской области

Ведомство также сообщило об уничтожении двух вертолетов Ми-8 в ДНР, 136 беспилотников, четырех реактивных снарядов РСЗО HIMARS, трех управляемых авиабомб Hammer

Зенитный ракетный комплекс «Patriot» (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Российские военные нанесли удар по зенитному ракетному комплексу Patriot в Харьковской области, заявило Минобороны.

«Кроме того, нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной техники ВСУ в 129 районах», — говорится в сводке.

Ведомство также сообщило об уничтожении двух вертолетов Ми-8 близ Новопавловки в ДНР и цеха по ремонту вооружения и военной техники у Балаклеи в Харьковской области.

Помимо того, силы ПВО в течение суток сбили 136 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS, шесть реактивных снарядов РСЗО «Град», а также три французские управляемые авиабомбы Hammer.

Минобороны ранее уже отчитывалось о нанесении ударов по комплексу Patriot. Так, 23 февраля ракетные войска в результате «группового удара высокоточным оружием» поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину для Patriot, сказали в ведомстве. Министерство также опубликовало кадры, на которых, как сообщили там, запечатлен удар по американскому комплексу.