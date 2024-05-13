Генштаб ВСУ заявил о «тактическом успехе» российских сил под Харьковом

Российские силы имеют «тактический успех» на харьковском направлении, где ведутся бои в том числе в районе приграничного Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ, отметив, что ситуация «динамично меняется», но остается сложной

Обстановка на харьковском направлении для украинских сил остается сложной и динамично меняется, заявил Генштаб ВСУ.

Ведутся бои в ряде направлений, в том числе — за контроль над приграничным городом Волчанск. В настоящее время российская сторона имеет «тактический успех», сообщили в украинском Генштабе, отметив, что запланированы мероприятия по «уничтожению» сил, которые «вклинились» в оборону ВСУ.

«Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации», — говорится в сообщении Генштаба в телеграм-канале.

За последние два дня Минобороны сообщило о занятии ряда населенных пунктов в приграничных с Россией районах Харьковской области. Среди них села Плетеневка и Гатище, которые находятся у северных окраин Волчанска, расположенного в нескольких километрах от украинско-российской границы. В начале военной операции город был занят российской армией, однако оставлен осенью 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 мая назвал очень сложной ситуацию на окраинах Волчанска, отметив, что украинские войска проводят контратаки, и призвав местных жителей содействовать ВСУ.

10 мая украинские власти сообщили об эвакуации мирных жителей из Волчанска. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов 12 мая сообщил, что, по последним данным, в Волчанске остается до 500 человек.