Путин начал первый после инаугурации визит в Китай

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Президент России Владимир Путин начал первый после инаугурации государственный визит в Китай. Российского лидера пригласил его китайский коллега Си Цзиньпин во время предыдущего визита Путина в Пекин в октябре 2023 года.

Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

Также 17 мая Путин посетит Харбин, где пройдет церемония открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Ожидается, что российский президент также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу и его преемник Андрей Белоусов примут участие в «сверхузкой» встрече в формате «1+4» в Пекине, также Путин и Си Цзиньпин пообщаются один на один, рассказал журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он пояснил, что встреча пройдет в виде неформального ужина. Путин и Си Цзиньпин также пообщаются один на один, «прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай».

По итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина ожидается подписание совместного заявления глав государств и нескольких двусторонних документов.

Так, например, в Российском фонде прямых инвестиций РБК сообщили, что его представители во время визита Путина в Китай планируют договориться об инвестициях в совместные медицинские проекты. Одним из таких проектов станет совместное с Китаем предприятие по производству лекарств. Как уточнили в фонде, препараты будут производиться в Китае, а регистрироваться и выпускаться по полному циклу — на территории России.

Ушаков также отметил, что Си Цзиньпин в марте 2023 года приезжал в Москву через десять дней после переизбрания председателем КНР, такой же срок пройдет на момент визита со вступления в должность Путина. Инаугурация Путина на посту президента России прошла 7 мая после выборов в марте, на которых он набрал 87,28% голосов. Он уже пятый раз занимает должность главы государства.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, у двух лидеров в этом году должны еще состояться встречи на полях саммитов ШОС в Астане в июне и БРИКС в Казани в октябре.

Предыдущий визит Путина в Китай прошел в середине октября 2023 года в рамках форума «Один пояс, один путь». За полгода до этого, в марте, Россию посетил Си Цзиньпин.