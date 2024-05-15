РФПИ во время визита в Китай договорится вложить ₽3 млрд в производство вакцин

РФПИ рассказал, о каких инвестициях договорится во время визита в Китай

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) во время визита в Китай, куда также поедет и президент Владимир Путин, планирует договориться об инвестициях в совместные медицинские проекты, сообщили РБК в РФПИ.

Одним из таких проектов станет совместное с Китаем предприятие по производству лекарств. Как уточнили в фонде, препараты будут производиться в Китае, а регистрироваться и выпускаться по полному циклу на территории России.

Предприятие будет работать на мощностях «одного из ведущих российских фармацевтических разработчиков и производителей», заявили в РФПИ. Конечную продукцию планируется продавать на рынке России и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На первоначальном этапе планируется разработка десяти препаратов. РФПИ планирует инвестировать в это 3 млрд руб.

Также фонд собирается подписать с китайским производителем соглашение о продвижении российских препаратов и вакцин на рынке КНР и локализации некоторых китайских препаратов на рынке России, рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Кроме того, фонд заключил договор о партнерстве с крупнейшей в Китае компанией по производству инъекционных лекарств OncoGenerix. В РФПИ объяснили, что целью является «осуществление трансфера технологий и производства в Китае ряда вакцин, разработанных НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о договоре с китайской нефтехимической компанией Haiwei (входит в промышленную корпорацию Hebei Haiwei Group) по инвестициям в строительство первого на Дальнем Востоке морского терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ). Вся стоимость проекта — около 30 млрд руб., из которых РФПИ и китайский партнер вложат около 7 млрд руб. Соглашение будет подписано в преддверии визита Путина в Китай 16–17 мая.

Еще РФПИ планирует заключить соглашение с ведущим технопарком Китая об инвестициях в технопарки, о венчурных инвестициях в технологические компании России, добавили в фонде.