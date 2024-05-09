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Экономика ,  
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Китайский экспорт в Россию снизился второй месяц подряд

Экспорт Китая в Россию снизился второй месяц подряд
В юанях экспорт китайских товаров в Россию в апреле снизился на 10,2% год к году, до 59 млрд юаней, а в долларовом выражении — на 13%, до $8,3 млрд

В юанях экспорт китайских товаров в Россию в апреле 2024 года снизился на 10,2% к апрелю 2023-го, до 59 млрд юаней. В долларовом выражении китайский экспорт в Россию сократился на 13%, до $8,3 млрд, к тому же месяцу прошлого года, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

При этом китайский импорт из России в апреле вырос на 18% год к году, до $11,45 млрд.

По данным Reuters, общий экспорт товаров КНР в апреле этого года вернулся к росту, прибавив 1,5% по отношению к тому же месяцу 2023-го, после снижения в марте на 7,5%.

Китай повысил тарифы на ж/д и морские перевозки в Россию
Экономика
Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

В марте общий экспорт товаров из КНР в Россию сократился (год к году) впервые с середины 2022-го. Агентство Bloomberg связывало это с санкционными угрозами со стороны США. Вашингтон до этого предупреждал о возможности вторичных санкций против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. В долларовом выражении экспорт китайских товаров в Россию в марте снизился на 14%.

Китай в марте, в частности, впервые с декабря 2022 года сократил прямые поставки в Россию машин, механизмов и оборудования, включая электрическое. Китайский экспорт таких товаров в Россию снизился на 15%, до $2,9 млрд, по отношению к марту 2023-го.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Елена Чернышова
Китай экспорт Россия
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