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Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай

Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина посетить Китай в 2023 году
Си пригласил президента и премьера России посетить Китай в этом году. Путин был с визитом в КНР за три недели до начала военной операции
Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина посетить Китай в этом году. Об этом китайский лидер заявил во время встречи с Мишустиным в доме правительства, передает «РИА Новости».

«Хотел бы поздравить вас с переизбранием председателем Китайской Народной Республики. И сердечно поблагодарить за большое личное внимание, которое Вы уделяете развитию дружбы и партнерства России и Китая», — сказал Мишустин и назвал визит признаком особого характера отношений Москвы и Пекина, «вступающих в новую эпоху».

Путин посетил Китай 4 февраля 2022 года — за 20 дней до начала военной операции на Украине. По итогам беседы обе сторона заявили, что для их сотрудничества нет «пределов» и «запретных зон».

По данным FT, российский президент тогда обсудил с Си вероятность принятия «всех возможных мер» в случае атаки на территорию России или действий, которые могли бы привести к гуманитарному кризису. «Это было воспринято китайской стороной как сигнал о возможности некоторого ограниченного военного вмешательства», — рассказал источник газеты.

Глава КНР прибыл в Россию с трехдневным визитом, он прилетел в Москву 20 марта и провел неформальную встречу с Владимиром Путиным. Их разговор продлился более четырех часов. Путин рассказал Си, что Москва изучила план Пекина по урегулированию конфликта на Украине.

Материал дополняется.

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Владимир Путин Си Цзиньпин Китай

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