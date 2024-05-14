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Политика ,  
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Кремль раскрыл, куда Путин поедет с первым визитом после инаугурации

Путин приедет в Китай 16 мая по приглашению Си Цзиньпина
Российский президент посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет первая зарубежная поездка Путина после вступления в должность
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибудет в Китай с государственным визитом 16 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

Прошлый свой визит в Китай Путин совершил в октябре 2023 года.

В марте того же года в Москву приезжал Си Цзиньпин.

Путин анонсировал поездку в Китай в мае
Политика
Владимир Путин

Планируется, что лидеры двух стран примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая. Также Путин посетит Харбин — где пройдет церемония открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Ожидается, что российский президент также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

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Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин

По информации Кремля, на майской встрече Путин и Си Цзиньпин подробно обсудят всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между странами, определят ключевые направления дальнейшего их развития и обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам.

Также планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов, добавила пресс-служба.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года

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