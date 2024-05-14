Путин приедет в Китай 16 мая по приглашению Си Цзиньпина

Кремль раскрыл, куда Путин поедет с первым визитом после инаугурации

Российский президент посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет первая зарубежная поездка Путина после вступления в должность

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибудет в Китай с государственным визитом 16 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

Прошлый свой визит в Китай Путин совершил в октябре 2023 года.

В марте того же года в Москву приезжал Си Цзиньпин.

Планируется, что лидеры двух стран примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая. Также Путин посетит Харбин — где пройдет церемония открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Ожидается, что российский президент также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

По информации Кремля, на майской встрече Путин и Си Цзиньпин подробно обсудят всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между странами, определят ключевые направления дальнейшего их развития и обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам.

Также планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов, добавила пресс-служба.