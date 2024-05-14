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Политика ,  
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Шойгу и Белоусов поучаствуют во встрече Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Бывший и будущий министры обороны России примут участие в «сверхузкой» встрече в формате «1+4» в Пекине, также Путин и Си Цзиньпин пообщаются один на один. Визит президента в Китай начнется 16 мая
Владимир Путин и&nbsp;Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

В неформальной встрече президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Пекине 16 мая примут участие кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов и экс-глава ведомства, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Об этом рассказал журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Мы пригласили участвовать в этой программе, естественно, нового министра обороны Белоусова, который вместе с [Сергеем] Лавровым и со мной будет участвовать в этой сверхузкой встрече вечером 16 мая. Также в продолжение своих контактов с китайскими коллегами мы включили в делегацию и секретаря Совета безопасности Шойгу, он должен быть в составе 1+4», — цитирует помощника президента «РИА Новости».

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Ушаков пояснил, что встреча пройдет в виде неформального ужина. Путин и Си Цзиньпин также пообщаются один на один, «прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай».

Говоря о темах переговоров, Ушаков сообщил, что лидеры обсудят интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь», ситуацию вокруг Украины, обстановку на Ближнем Востоке, в Центральной и Северо-Восточной Азии.

Помощник президента отметил, что Си Цзиньпин в марте 2023 года приезжал в Москву через 10 дней после переизбрания председателем КНР, такой же срок пройдет на момент визита со вступления в должность Путина.

Во второй день поездки, 17 мая, Путин выступит перед студентами в Харбине и пообщается с журналистами.

Ранее в этом году Путин и Си Цзиньпин общались по телефону. Они провели переговоры в феврале, перед китайским Новым годом.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Цзиньпин Си

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15 июня 1953 года
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Андрей Белоусов

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Сергей Шойгу

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21 мая 1955 года
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Сергей Лавров

дипломат, и.о. министра иностранных дел России
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