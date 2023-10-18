Путин и Си провели конфиденциальные переговоры «за чашкой чая»

В Пекине в последний день международного форума «Один пояс, один путь» прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Встреча продолжалась несколько часов. Подробности — в репортаже РБК

Фото: Tingshu Wang / Reuters

18 октября в Пекине завершился двухдневный международный форум «Один пояс, один путь». Он прошел уже в третий раз и стал, можно сказать, юбилейным — в 2023 году исполняется десять лет с момента, когда председатель КНР Си Цзиньпин впервые выступил с инициативой проведения таких глобальных встреч. Первая из них состоялась в 2017 году, вторая прошла двумя годами позже.

Как проходил третий форум «Один пояс, один путь» и каковы его итоги — в репортаже РБК.

Как китайская столица встречала гостей

В преддверии форума власти Пекина приняли беспрецедентные меры безопасности: в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах были усилены проверки, в центре города и у всех основных туристических достопримечательностей появились блокпосты полиции. Миновать их можно было только после проверки документов (в Китае удостоверение личности — это пластиковая карточка), нередко полицейские проводили досмотр личных вещей. К иностранцам, хотя их вне площадки форума было немного, — повышенное внимание. Журналистов пропускали лишь с условием, что они не будут общаться с гражданами КНР и проводить фото- и видеосъемку в профессиональных целях. Полицейские объясняли это тем, что аккредитация на форуме дает право работать только на его мероприятиях, а в остальных случаях необходимо запрашивать дополнительное разрешение.

Основные мероприятия форума проходили в Доме народных собраний, пресс-центр работал в Национальном конгресс-центре на территории Олимпийского центра. Ведущие к пресс-центру улицы перекрыты, расположенные вблизи выходы из метро не работают, общественный транспорт ходит по измененным маршрутам. В дни проведения форума был также полностью запрещен запуск квадрокоптеров и любых других беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Вероника Вишнякова / РБК Фото: Suo Takekuma / Getty Images Фото: Вероника Вишнякова / РБК Фото: Xiaoyu Yin / Reuters Фото: Вероника Вишнякова / РБК Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Вероника Вишнякова / РБК Фото: Вероника Вишнякова / РБК Фото: Edgar Su / Reuters Фото: Вероника Вишнякова / РБК

Как проходил форум

О намерении КНР организовать третий форум «Один пояс, один путь» стало известно еще в начале 2023 года, но точные даты были обнародованы лишь за неделю до его проведения. Тема форума — «Высококачественное развитие «Одного пояса, одного пути», совместное достижение общего развития и процветания».

Главным отличием третьего форума от второго стало заметное отсутствие представителей стран Запада (при общем сокращении числа приглашенных к участию стран примерно на двадцать позиций). Если в 2019 году в Пекин приезжали канцлер Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Германии Петер Альтмайер, премьер-министр Греции Алексис Ципрас, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и другие, а также глава МВФ Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, то в этом году единственным представителем Евросоюза стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, у которого, как известно, серьезные разногласия с Брюсселем.

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Reuters)

Китайская Beijing Times со ссылкой на свои источники сообщала, что причина, по которой нет западных лидеров, заключается в том, что Китай не направил им приглашения. Такое решение издание аргументировало желанием Пекина сконцентрироваться на отношениях с развивающимися странами.

Инициатива «Один пояс, один путь» — международный проект Си Цзиньпина по развитию экономического сотрудничества, который к настоящему моменту охватывает около 80 стран Азии, Африки и Европы. Он был представлен председателем КНР в рамках его визитов в Казахстан и Индонезию в 2013 году. Изначально проект рассматривался как попытка восстановить Шелковый путь, некогда соединявший Азию и Европу. В рамках проекта Китай рассчитывает получить доступ к новым рынкам через реализацию двух проектов — «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века». В их рамках осуществляется строительство масштабной сети автомобильных и железных дорог, морских портов, электросетей, нефте- и газопроводов и связанных с ними иных инфраструктурных объектов.

Открывая третий форум, Си Цзиньпин объявил о новых планах в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В частности, он предложил создать пилотную зону сотрудничества в области электронной коммерции на Шелковом пути и подписать соглашения о свободной торговле и защите инвестиций «с большим количеством стран», а также пообещал снять ограничения на доступ иностранных инвестиций в сферу производства КНР. Си подчеркнул, что Китай является торговым партнером номер один более чем для 140 стран и «идет в направлении большей открытости».

Си Цзиньпин (Фото: Edgar Su / Reuters)

Как была представлена Россия

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу КНР утром во вторник. Это его второй зарубежный визит с начала 2023 года — неделей ранее он посетил Бишкек, где участвовал в саммите стран СНГ. С понедельника в Пекине находился министр иностранных дел Сергей Лавров. В российскую делегацию также вошли заместители председателя правительства Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Решетников и представители бизнеса.

Вторник Путин посвятил двусторонним встречам: он провел переговоры с лидерами Вьетнама, Таиланда, Монголии, Пакистана и Лаоса. Неожиданной стала его встреча с венгерским премьером Орбаном. В последний раз тот приезжал в Москву в сентябре 2022 года, на похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева, но с российским лидером тогда не встречался. При этом в последние два года глава МИД Венгрии Петер Сийярто несколько раз приезжал в Россию для закрытых переговоров по перспективам поставок российского газа.

Александр Новак, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Песков и Игорь Моргулов (справа налево) во время российско-китайских переговоров (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Начиная встречу с премьером Венгрии, Путин отметил, что у России «отношения со многими странами Европы сохраняются, развиваются» и одна из них — это Венгрия. «В прошлом году у нас был значительный рост торгово-экономического взаимодействия. Свыше 80%. К сожалению, за этот год мы наблюдаем первые семь месяцев падение: минус 35%», — продолжил он и предложил Орбану подумать над тем, как выправить ситуацию.

В ответ Орбан заверил, что Венгрия заинтересована в расширении сотрудничества. «В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты. Нам это удалось», — сказал он. По итогам встречи Орбан заявил, что для Будапешта важно сохранять отношения с Россией, особенно в области энергетики. Также он сообщил, что спросил у Путина про перспективы прекращения огня на Украине, и счел ответ российского президента «не обнадеживающим», при том что венграм и европейцам в целом «важно положить конец притоку беженцев, санкциям и военным действиям по соседству».

Как прошли переговоры Путина и Си

На следующий день в Доме народных собраний прошли переговоры Путина и Си. Они состояли из нескольких этапов — встреча в расширенном составе длилась порядка полутора часов, затем еще столько же времени ушло на обед в узком составе и переговоры лидеров тет-а-тет.

В последний раз они встречались в марте 2023 года, когда председатель КНР посещал Москву. Это был его первый зарубежный визит после переизбрания на третий срок, о чем Си напомнил в начале нынешней встречи. Он также отметил, что двух лидеров связывает крепкая дружба, политическое взаимодействие двух стран укрепляется, а стратегическое — остается тесным и эффективным.

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Савостьянов / Reuters)

Путин согласился с востребованностью тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина. Он также поделился прогнозом, что товарооборот между Россией и Китаем превысит $200 млрд к концу 2023 года. «Вы упомянули о нашей планке, о нашей задаче — достичь двести миллиардов товарооборота в текущем году. Если посмотреть год к году — мы вчера вечером проанализировали, — от сегодняшнего дня год назад двести миллиардов уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена», — сказал он.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил на полях форума, что объем трубопроводных поставок российского газа в Китай в ближайшее время может дойти до того объема, который ранее поставлялся в страны Западной Европы. Россия с 2019 года поставляет в КНР газ по трубопроводу «Сила Сибири». Предполагается, что к 2024 году поставки по нему достигнут объема 30 млрд куб. м. Также существует проект газопровода «Сила Сибири-2», который предполагает поставку до 50 млрд куб. м газа из России в Китай через Монголию.

Подводя для журналистов общие итоги встречи, Путин рассказал, что на обеде присутствовали министры иностранных дел с обеих сторон, помощники. «Потом председатель Си предложил нам уединиться, — продолжил он. — Мы беседовали с глазу на глаз именно за чашкой чая. Говорили еще часа полтора, может быть два». «Некоторые чувствительные вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глаза на глаз. Это была очень продуктивная и содержательная часть разговора», — резюмировал он.

Путин также счел нужным прокомментировать слова Орбана. Россия готова к переговорам с Украиной по мирному урегулированию, но для этого Киеву нужно делать конкретные шаги, пояснил президент России.