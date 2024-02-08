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Политика ,  
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Кремль раскрыл детали разговора Путина и Си Цзиньпина

Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину, Ближний Восток и тайваньский вопрос
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе президент России подтвердил принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, заключающуюся в поддержке политики «одного Китая». <...> Была также затронута нынешняя ситуация на Украине», — уточнили в администрации Путина.

Там также отметили, что и Россия, и Китай поддерживают дипломатический подход к решению конфликта на Ближнем Востоке.

Путин и Си Цзиньпин поговорили перед китайским Новым годом
Политика
Владимир Путин и&nbsp;Си Цзиньпин

В Кремле рассказали, что товарооборот между Китаем и Россией достиг $227 млрд. «Вновь констатировано, что добрососедские связи между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне», — резюмировали в администрации российского президента.

Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону 8 февраля, в преддверии наступающего китайского Нового года. Китайский лидер во время переговоров заявил о готовности «укреплять международное многостороннее сотрудничество с Россией».

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Владимир Путин

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