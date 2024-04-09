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Лавров раскрыл планы по встречам Путина и Си Цзиньпина в 2024 году

Лавров: Путин и Си Цзиньпин в 2024 году встретятся на полях саммитов БРИКС и ШОС
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Kenzaburo Fukuhara / Getty Images)

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в 2024 году должны встретиться на полях саммитов БРИКС и ШОС. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции с китайским коллегой Ван И по итогам переговоров в Китае.

«[Обсудили] предстоящие встречи наших лидеров на полях различных международных мероприятий, включая саммит БРИКС в Казани в октябре этого года, саммит ШОС в Астане в июне», — сказал министр.

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Владимир Путин и&nbsp;Си Цзиньпин

Лавров допустил, что представятся и другие возможности «для поддержания регулярного политического диалога».

Саммит ШОС в 2024 году назначен на июнь, он состоится в Астане. Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в Казани.

В середине марта Reuters сообщил со ссылкой на пять источников, что в мае Путин намерен совершить поездку в Китай. Она может стать его первым зарубежным визитом с момента переизбрания на пост главы государства. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй подтвердил, что президента страны в 2024 году ждут в Китае.

В последний раз Путин посещал Китай осенью 2023 года. В марте того же года в Москву приезжал Си Цзиньпин.

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