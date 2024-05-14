Путин и Си подпишут несколько документов на переговорах в Китае
Президент Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин на встрече в Китае подпишут совместное заявление и несколько документов, сообщает пресс-служба Кремля.
Визит состоится 16–17 мая. Это будет первая зарубежная поездка Путина на новом президентском сроке.
«По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов», — говорится в публикации.
Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы партнерства и стратегического взаимодействия между странами, определят ключевые направления дальнейшего сотрудничества и обменяются мнениями по международным и региональным проблемам.
В предыдущий раз Путин был в Китае осенью 2023 года на форуме «Один пояс, один путь». В марте того же года в Москву приезжал Си Цзиньпин.
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