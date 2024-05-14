Путин и Си подпишут совместное заявление и ряд документов на переговорах в Китае

Путин и Си подпишут несколько документов на переговорах в Китае

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин на встрече в Китае подпишут совместное заявление и несколько документов, сообщает пресс-служба Кремля.

Визит состоится 16–17 мая. Это будет первая зарубежная поездка Путина на новом президентском сроке.

«По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов», — говорится в публикации.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы партнерства и стратегического взаимодействия между странами, определят ключевые направления дальнейшего сотрудничества и обменяются мнениями по международным и региональным проблемам.

В предыдущий раз Путин был в Китае осенью 2023 года на форуме «Один пояс, один путь». В марте того же года в Москву приезжал Си Цзиньпин.