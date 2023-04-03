Саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани

Казань (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Встреча глав государств БРИКС (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) в 2024 году пройдет в Казани. Об этом говорится в подписанном российским президентом Владимиром Путиным указе «Об организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году».

«Определить город Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС», — говорится в документе.

Путин также утвердил положение об организационном комитете и назначил председателем своего помощника Юрия Ушакова. Состав этого органа должен быть утвержден в течение месяца.

Комитет должен разработать и представить на утверждение президенту концепцию председательства России в БРИКС, а правительству необходимо обеспечить финансирование связанных с этим мероприятий.

По графику в 2024 году БРИКС должна была возглавить Бразилия, очередь России наступала в 2025-м. Однако в 2019 году Бразилия предложила Москве поменяться, поскольку в 2024-м страна должна возглавить другое объединение, «Большую двадцатку».

«Разумеется, мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров», — сообщили в МИД России. Договоренность поддержали и остальные страны организации.

В прошлом году заявки на вступление в БРИКС подали Иран, Аргентина и Алжир. В российском МИДе их кандидатуры назвали «достойными». О заинтересованности во вступлении в БРИКС заявляли также Турция, Египет и Саудовская Аравия. По словам посла ЮАР в России Мзувукиле Макетуки, всего сейчас 13 претендентов на вступление в организацию, среди них — Бахрейн и ОАЭ.