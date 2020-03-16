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Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России пока нет поводов для введения режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. По его словам, подобных решений не принималось.

Песков добавил, что администрация президента пока не видит показаний для перехода на удаленную работу в связи с распространением инфекции COVID-19. «Администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны сейчас в любом офисе», — отметил он.

По данным SCMP, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 168,7 тыс. человек. Случаи заболевания, по оценкам ВОЗ, зарегистрированы в 143 странах за пределами Китая, где началось распространение инфекции. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что центром пандемии коронавируса стал Евросоюз.

Первой из Европейских стран чрезвычайное положение ввела Италия, также этот режим действует в Венгрии и Чехии и странах Прибалтики. 14 марта о введении режима ЧС в Соединенных Штатах объявил президент Дональд Трамп, 16 марта — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Что касается России, в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и ряде регионов действует режим повышенной готовности.

Материал дополняется

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, коронавирус
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