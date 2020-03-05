Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он предусматривает ряд ограничений для граждан. Документ опубликован на портале мэра и правительства города.
- Всем гражданам, которые прибыли из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, в течение 14 дней следует обеспечить самоизоляцию на дому: не посещать работу, учебу, и, по возможности, «общественные места».
- В случае возвращения граждан в Россию с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, они обязаны сообщать об этом на горячую линию города Москвы, а в случае появления симптомов не посещать медицинские учреждения, а вызывать врача на дом.
- Всех работодателей мэрия обязала обеспечить измерение температуры на рабочих местах и оказать работникам содействие в обеспечении режима самоизоляции на дому.
- Депздрав Москвы также должен обеспечить возможность оформить листки нетрудоспособности без посещения больными поликлиник и больниц.
Приоритет в оказании помощи медицинским учреждениям предписано оказывать заболевшим в возрасте старше 60 лет.