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Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Приехавшим из стран с большим количеством заболевших предписано самоизолироваться. В случае появления симптомов горожан попросили не идти в медицинские учреждения, а вызывать врача на дом
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он предусматривает ряд ограничений для граждан. Документ опубликован на портале мэра и правительства города.

  • Всем гражданам, которые прибыли из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, в течение 14 дней следует обеспечить самоизоляцию на дому: не посещать работу, учебу, и, по возможности, «общественные места».
  • В случае возвращения граждан в Россию с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, они обязаны сообщать об этом на горячую линию города Москвы, а в случае появления симптомов не посещать медицинские учреждения, а вызывать врача на дом.

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  • Всех работодателей мэрия обязала обеспечить измерение температуры на рабочих местах и оказать работникам содействие в обеспечении режима самоизоляции на дому.
  • Депздрав Москвы также должен обеспечить возможность оформить листки нетрудоспособности без посещения больными поликлиник и больниц.

Приоритет в оказании помощи медицинским учреждениям предписано оказывать заболевшим в возрасте старше 60 лет.

Также поручено обеспечить проработку вопроса создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций.

Первые случаи заболевания коронавирусом в России зафиксировали в конце января на территории Тюменской области и Забайкальского края, заболевшими были граждане Китая. В конце февраля стало известно о трех россиянах, заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess, стоявшем на карантине в японском порту. Еще один случай заражения выявили 2 марта у россиянина, вернувшегося из Италии. Последним заболевшим стал студент-стажер из Милана, который приехал на учебу в университет в Санкт-Петербурге.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Собянин, коронавирус
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