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Власти Венгрии объявили режим ЧС из-за распространения коронавируса

Фото: Laszlo Balogh / Getty Images

Правительство Венгрии объявило о введении в стране чрезвычайного положения из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гулис, передает венгерское издание Nepszava.

Министр назвал подобное решение беспрецедентным. «С момента смены режима такие меры не были необходимы», — заявил он на пресс-конференции оперативного штаба правительства.

Венгрия вводит запрет на въезд всем лицам из Италии, Ирана, Южной Кореи и Китая. Граждане Венгрии, возвращающиеся из этих стран, будут проходить обязательный двухнедельный карантин. Полиция будет проверять соблюдение домашней изоляции.

Самолеты и поезда, направляющиеся в Венгрию из Словении и Австрии, будут приостановлены.

В связи с высокой распространенностью вируса среди иностранных студентов, власти переводят все университеты на дистанционное обучение. Школы продолжат свою работу, однако не смогут организовывать зарубежные поездки.

По словам Гулиса, Венгрия заказала дополнительные средства защиты в Германии. Груз со 120 тыс. медицинских масок задерживаются сейчас в Гамбурге из-за введенного Германией ограничения на экспорт.

Правительство Венгрии пообещало принять меры по смягчению экономического ущерба от коронавируса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил 4 марта об обнаружении в стране первых больных коронавирусной инфекцией. По его словам, это иранские студенты.

Всего в мире к 11 марта вирусом COVID-19 заболели более 117 тыс. человек, умерли более 4 тыс. Случаи заболевания зарегистрировали в 109 странах.

Теги: коронавирус, Венгрия, ЧС
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