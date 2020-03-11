Власти Венгрии объявили режим ЧС из-за распространения коронавируса

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Правительство Венгрии объявило о введении в стране чрезвычайного положения из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гулис, передает венгерское издание Nepszava.

Министр назвал подобное решение беспрецедентным. «С момента смены режима такие меры не были необходимы», — заявил он на пресс-конференции оперативного штаба правительства.

Венгрия вводит запрет на въезд всем лицам из Италии, Ирана, Южной Кореи и Китая. Граждане Венгрии, возвращающиеся из этих стран, будут проходить обязательный двухнедельный карантин. Полиция будет проверять соблюдение домашней изоляции.

Самолеты и поезда, направляющиеся в Венгрию из Словении и Австрии, будут приостановлены.

В связи с высокой распространенностью вируса среди иностранных студентов, власти переводят все университеты на дистанционное обучение. Школы продолжат свою работу, однако не смогут организовывать зарубежные поездки.