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В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В соответствии с постановлением с 13 марта запрещается проведение в Московской области любых массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе с 13 марта режима повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В документе, опубликованном на сайте администрации региона, указывается, что решение об этом принято в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии с постановлением:

  • запрещается с 13 марта проведение в Московской области любых массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек;
  • организаторам остальных мероприятий рекомендовано воздержаться от их проведения;
  • минздраву региона предписано контролировать соблюдение жителями, вернувшимися из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Германии, Франции и Испании, режима самоизоляции на 14 суток.

Кроме того, работающим в Подмосковье компаниям предписано незамедлительно предоставлять медикам информацию о контактах лиц, у которых выявлен COVID-19, а также проводить дезинфекцию помещений. Для предотвращения распространения инфекции компаниям рекомендовано переводить сотрудников на дистанционную работу.

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Документ также обязывает минздрав региона привести в полную готовность медицинские организации, в том числе обеспечить их необходимыми лекарствами.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса подписал указ, запрещающий проводить в столице спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, в случае если число их участников превышает 5 тыс.

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По данным Роспотребнадзора, 11 марта в России было выявлено восемь новых случаев заражения COVID-19, из них шесть — в Москве, а два — в Московской области.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Московская область, коронавирус
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