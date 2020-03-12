В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В соответствии с постановлением с 13 марта запрещается проведение в Московской области любых массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе с 13 марта режима повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В документе, опубликованном на сайте администрации региона, указывается, что решение об этом принято в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии с постановлением:

запрещается с 13 марта проведение в Московской области любых массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек;

организаторам остальных мероприятий рекомендовано воздержаться от их проведения;

минздраву региона предписано контролировать соблюдение жителями, вернувшимися из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Германии, Франции и Испании, режима самоизоляции на 14 суток.

Кроме того, работающим в Подмосковье компаниям предписано незамедлительно предоставлять медикам информацию о контактах лиц, у которых выявлен COVID-19, а также проводить дезинфекцию помещений. Для предотвращения распространения инфекции компаниям рекомендовано переводить сотрудников на дистанционную работу.