Италия первой в Европе ввела режим ЧС в связи с коронавирусом

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в течение ближайших шести месяцев. На неотложные меры по борьбе с распространением новой инфекции итальянское правительство выделило €5 млн

Фото: Angelo Carconi / EPA / ТАСС

Итальянское правительство по итогам заседания решило ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за обнаружения первых заболевших коронавирусом из Китая, сообщает Corriere della Sera.

Режим ЧС будет действовать ближайшие шесть месяцев. Местные власти получат чрезвычайные полномочия для защиты населения от болезни. Всего на противоэпидемические мероприятия будет выделено €5 млн.

Италия стала первой европейской страной, в которой появление болезни привело к принятию чрезвычайных мер.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала распространение нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

«В свете решения ВОЗ мы приняли меры предосторожности, предусмотренные в нашей стране», — пояснил глава Минздрава Италии Роберто Сперанца, отметив, что аналогичные меры принимались в 2003 году в связи с распространением атипичной пневмонии (тяжелый острый респираторный синдром, SARS). «Меры являются превентивными и ставят Италию на самый высокий уровень предосторожности на международном уровне», — отметил министр (цитата по Il Messaggero).

Газета Il Riformista отмечает, что в соответствии с законодательством режим ЧС может быть введен на срок до 12 месяцев с дальнейшим продлением еще на год.

Первые случаи появления коронавирусной инфекции были зафиксированы в Италии накануне. Премьер-министр Антонио Конте сообщил, что болезнь была обнаружена у двух граждан КНР, которые приехали в страну как туристы. С 23 января они успели побывать в Милане, Парме и Риме. Сейчас заболевшие помещены в инфекционную клинику в итальянской столице.

В Европе случаи заболевания были также подтверждены во Франции, Германии, Великобритании и Финляндии.

По последней информации, жертвами коронавируса, первоначальная вспышка которого произошла в городе Ухань, стали 213 человек. Заболевшими официально признаны 9800 человек во многих странах мира.