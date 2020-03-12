В Чехии ввели режим ЧС из-за угрозы коронавируса

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Правительство Чехии объявило о введении в стране 30-дневного чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

Режим ЧС вступает в силу с 12 марта. Срок действия чрезвычайных мер может быть продлен с одобрения нижней палаты парламента Чехии.

«Правительству необходимо реагировать на происходящее, введение чрезвычайного положения позволяет кабинету министров более эффективно действовать в кризисной ситуации, которая, на мой взгляд, наступила», — сказал министр внутренних дел Ян Гамачек. Его слова передает Radio Prague.

Начиная с полуночи 13 марта, въезд в Чешскую Республику закроют для граждан 15 стран. В список вошли Китай, Корея, Иран, Италия, Испания, Австрия, Германия, Швейцария, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Норвегия, Дания и Франция. Гражданам Чехии также запрещено посещать эти государства, а для предотвращения самовольного пересечения границ чешские военные будут их патрулировать. Ограничения по въезду не распространяются на водителей грузовиков, экипажи поездов и пилотов самолетов.

Ян Гамачек также сообщил о прекращении выдачи чешских виз и приема визовых заявлений. Также приостановлена выдача новых видов на жительство.