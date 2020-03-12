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В Чехии ввели режим ЧС из-за угрозы коронавируса

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Правительство Чехии объявило о введении в стране 30-дневного чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

Режим ЧС вступает в силу с 12 марта. Срок действия чрезвычайных мер может быть продлен с одобрения нижней палаты парламента Чехии.

«Правительству необходимо реагировать на происходящее, введение чрезвычайного положения позволяет кабинету министров более эффективно действовать в кризисной ситуации, которая, на мой взгляд, наступила», — сказал министр внутренних дел Ян Гамачек. Его слова передает Radio Prague.

Начиная с полуночи 13 марта, въезд в Чешскую Республику закроют для граждан 15 стран. В список вошли Китай, Корея, Иран, Италия, Испания, Австрия, Германия, Швейцария, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Норвегия, Дания и Франция. Гражданам Чехии также запрещено посещать эти государства, а для предотвращения самовольного пересечения границ чешские военные будут их патрулировать. Ограничения по въезду не распространяются на водителей грузовиков, экипажи поездов и пилотов самолетов.

Ян Гамачек также сообщил о прекращении выдачи чешских виз и приема визовых заявлений. Также приостановлена выдача новых видов на жительство.

Из-за чрезвычайного положения ужесточены правила пересечения границы Чехии с Австрией и Германией. Как уточняют власти, это сделано для минимизации транспортного потока. С полуночи 13 марта пересечь границу с Австрией будет возможно только через четыре пропускных пункта, а границу с Германией — через семь.

На территории страны с 13 марта запрещено проведение общественных мероприятий числом более 30 человек. Ограничения не касаются собраний и заседаний государственных органов, судов и похорон.

Как уточняется в сообщении правительства, введение режима ЧС предполагает также регулирование поставок медицинских препаратов и изделий. Конкретные меры будут уточнены в следующих постановлениях.

Как сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, на сегодня в Чехии зарегистрировано 96 случаев заражения. Большинство заболевших находятся в Праге.

Теги: коронавирус, Чехия, европа
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