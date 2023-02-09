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Рябков пригрозил США последствиями из-за статьи о подрыве Nord Stream

Рябков предупредил США о последствиях из-за данных о подрыве «Северных потоков»
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Публикация расследования американского журналиста Сеймура Херша о причастности США ко взрывам на газопроводах «Северный поток» не обойдется для Вашингтона без последствий, заявил «РИА Новости» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал в своем блоге расследование о диверсии на газопроводах системы «Северный поток», где, ссылаясь на анонимный источник, утверждал, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. В Пентагоне эти данные опровергли.

«По большому счету, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали, — официальный представитель МИДа вчера еще отфиксировала, что у нас никогда не было сомнений в том, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии», — передает агентство его слова.

Рябков отметил, что стремление Запада не допускать к расследованию представителей из России также является признаком того, что «дело нечисто». Замминистра также выразил уверенность, что, несмотря на многочисленные опровержения, последствия для Вашингтона «просто не могут не появиться».

«Как и в каких форматах дальше действовать с учетом публикации Херша — это вопрос отдельный», — заключил Рябков.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что у организации нет данных о причастности США ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». В Кремле отметили, что опубликованные Хершем данные должны указывать на необходимость ускорения расследования, но пока наблюдаются попытки его сворачивания.

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Взрывы на газопроводах, при которых обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока-2» получили повреждения, произошли в сентябре 2022 года. Компания Nord Stream AG (оператор трубопроводов) заявила о полном разрушении участка трубы в шведских водах.

Теги
Северный поток диверсия Сергей Рябков
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