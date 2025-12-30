Путин обсудил с Пезешкианом ядерную программу на фоне угроз Трампа

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин созвонился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Масуд Пезешкиан осудил «организованную Киевом атаку» по резиденции президента России в Новгородской области, говорится в сообщении.

Отдельно темой разговора глав государств стал вопрос иранской ядерной программы.

«Состоялся также обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления российско-иранского сотрудничества в различных областях, включая энергетику и транспортную инфраструктуру», — говорится в сообщении Кремля.

Иранская ядерная программа — это комплекс научных и производственных работ по развитию атомной энергетики, начатый в 1950-х годах. Тегеран заявляет о мирных целях, но США, Израиль и ряд стран подозревают его в попытках создания ядерного оружия.

30 декабря президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пригрозил Тегерану серьезными последствиями, если страна продолжит работу над ракетной и ядерной программами.

«Иран, возможно, ведет себя неправильно. Это еще не подтверждено, но если это подтвердится, то они знают о последствиях», — сказал Трамп.

Израиль при этом не считает, что ядерная программа Ирана была уничтожена. В Тель-Авиве предполагают, что ей был нанесен очень тяжелый удар как в результате израильских атак, так и американской атаки ночью 22 июня 2025 года.

В Иране 30 декабря в ответ на недавние заявления Дональда Трампа заявили о готовности дать жесткий и немедленный ответ на любую агрессию. Об этом написал советник иранского лидера Али Шамхани в соцсети Х.