Иран пообещал продолжить обогащение урана

Аракчи отметил, что Иран будет продолжать обогащение урана и не планирует сокращать ракетную программу. При этом, по его словам, Тегеран согласен на непрямые переговоры с Вашингтоном, «чтобы снять опасения»

Аббас Аракчи (Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press)

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран продолжит обогащение урана и развитие ракетной программы, однако не отказывается от возможности добиться компромисса с США по ядерному вопросу. Его слова приводит агентство Mehr.

«Мы не будем вести переговоры по нашей ракетной программе, и ни один здравомыслящий человек не согласится на ее разоружение», — сказал Аракчи и допустил, что соглашения получится достичь с помощью непрямых переговоров, в ходе которых «будут сняты опасения по поводу нашей ядерной программы».

Израиль начал наносить удары по территории Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал целями ядерную инфраструктуру, заводы по производству баллистических ракет и другие военные объекты Ирана. По его словам, Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

Иранские власти заявили о праве на мирную ядерную энергию, отсутствии стремления обладать оружием массового поражения и готовности гарантировать это в будущем. 13 июня Тегеран начал ответную военную операцию против Израиля, в том числе с использованием баллистических и гиперзвуковых ракет.

В ночь на 22 июня в конфликт вмешались США и атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. После этого стороны договорились о перемирии. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены. В Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений.

В мире пять официальных ядерных держав — они же постоянные члены Совета Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Их право на такие вооружения оговорено в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 года (ДНЯО). В нем сказано, что обладателем ядерного оружия считается государство, которое «произвело и взорвало ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года». После этой даты ядерные испытания провели Индия, Пакистан, КНДР. Ядерным оружием также обладает Израиль. Эти страны, а также Южный Судан в ДНЯО не участвуют.