 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Война Израиля и Ирана⁠,
0

NBC узнал о планировании Израилем нового удара по Ирану

NBC: Нетаньяху планирует сообщить Трампу о возможных новых ударах по Ирану
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует проинформировать президента США Дональда Трампа о возможных новых ударах по Ирану, сообщает NBC News со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с планами, и четырех бывших американских чиновников.

Израильские чиновники считают, что Тегеран расширяет свою программу баллистических ракет и готовятся представить свои аргументы на предстоящей встрече с Трампом, рассказали собеседники.

По их словам, Израиль обеспокоен тем, что Иран восстанавливает объекты по обогащению урана, по которым США нанесли удар в июне. Однако, отметили источники, усилия Ирана по восстановлению объектов, где производятся баллистические ракеты, и по ремонту поврежденных систем ПВО, израильская сторона считает более насущной угрозой.

Ожидается, что Трамп и Нетаньяху встретятся в конце декабря в Мар-а-Лаго. По словам источников, на этой встрече премьер, как ожидается, намерен убедить главу Белого дома, что расширение Ираном своей программы баллистических ракет представляет угрозу, которая может потребовать незамедлительного ответа. 

В четверг, отвечая на вопрос о встрече с Нетаньяху, Трамп сказал журналистам: «Мы еще официально не договорились, но он хотел бы меня увидеть». Канцелярия премьера сообщала, что он встретится с американским президентом 29 декабря для обсуждения будущего Газы.

Одним из аргументов для Трампа станет утверждение, что действия Ирана представляют опасность не только для Израиля, но и для всего региона в целом, включая интересы Соединенных Штатов, сообщили собеседники. Нетаньяху, как ожидается, также предложит американскому лидеру варианты участия Вашингтона в новых военных операциях или оказания помощи Израилю.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Персоны
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Жительница Белгородской области подорвалась на взрывном устройстве Общество, 18:47
Традиции и инновации: чем запомнилась Московская неделя дизайна Стиль, 18:39
Полиция Екатеринбурга совершила рейд в бар после сообщений о треш-стримах Общество, 18:37
Большунов отказал в интервью журналисту «Матч ТВ» после неудачи в Ижевске Спорт, 18:34
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 18:33
NBC узнал о планировании Израилем нового удара по Ирану Политика, 18:29
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Губернатор объяснил, почему «мущщины» не хотят руководить селами Политика, 18:21
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России в парном катании Спорт, 18:00
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Норвежец Ботн выиграл третью в сезоне гонку на Кубке мира по биатлону Спорт, 17:41
Зеленский заявил, что мирного соглашения «может не быть» Политика, 17:38
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31