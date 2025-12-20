NBC узнал о планировании Израилем нового удара по Ирану

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует проинформировать президента США Дональда Трампа о возможных новых ударах по Ирану, сообщает NBC News со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с планами, и четырех бывших американских чиновников.

Израильские чиновники считают, что Тегеран расширяет свою программу баллистических ракет и готовятся представить свои аргументы на предстоящей встрече с Трампом, рассказали собеседники.

По их словам, Израиль обеспокоен тем, что Иран восстанавливает объекты по обогащению урана, по которым США нанесли удар в июне. Однако, отметили источники, усилия Ирана по восстановлению объектов, где производятся баллистические ракеты, и по ремонту поврежденных систем ПВО, израильская сторона считает более насущной угрозой.

Ожидается, что Трамп и Нетаньяху встретятся в конце декабря в Мар-а-Лаго. По словам источников, на этой встрече премьер, как ожидается, намерен убедить главу Белого дома, что расширение Ираном своей программы баллистических ракет представляет угрозу, которая может потребовать незамедлительного ответа.

В четверг, отвечая на вопрос о встрече с Нетаньяху, Трамп сказал журналистам: «Мы еще официально не договорились, но он хотел бы меня увидеть». Канцелярия премьера сообщала, что он встретится с американским президентом 29 декабря для обсуждения будущего Газы.

Одним из аргументов для Трампа станет утверждение, что действия Ирана представляют опасность не только для Израиля, но и для всего региона в целом, включая интересы Соединенных Штатов, сообщили собеседники. Нетаньяху, как ожидается, также предложит американскому лидеру варианты участия Вашингтона в новых военных операциях или оказания помощи Израилю.

