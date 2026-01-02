Трамп заявил о готовности «прийти на помощь» протестующим в Иране

В Иране пятый день продолжаются протесты, вызванные резким ростом цен. Трамп заявил, что США вооружены и готовы прийти на помощь протестующим. В иранском Совбезе в ответ посоветовали ему «заботиться о безопасности своих солдат»

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США готовы вмешаться, если проходящие в Иране протесты из-за резкого роста стоимости жизни будут подавляться с помощью силы, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Если Иран будет стрелять и жестоко расправляться с мирными протестующими, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы вооружены и готовы к бою», — написал Трамп на своей странице в Truth Social.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ответ заявил, что вмешательство США во внутренние вопросы будет означать «дестабилизацию всего региона» и «подрыв интересов Америки». «Пусть народ США знает — авантюру начал Трамп. Пусть он позаботится о безопасности своих солдат», — написал он на странице в Х.

Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани также предупредил, что вмешательство под каким бы то ни было предлогом «будет пресечено». «Народ Ирана хорошо знаком с опытом «спасения» со стороны американцев — от Ирака и Афганистана до Газы <…> Национальная безопасность Ирана — это красная линия, а не место для авантюрных твитов», — написал он в Х.

Акции протеста в Иране продолжаются уже пятый день. Они начались в воскресенье, 28 декабря, на главном городском базаре Тегерана. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку.

По данным Всемирного банка, в октябре продовольственная инфляция в Иране достигла 64,2%, что является вторым по величине показателем в мире после Южного Судана. С момента войны с Израилем в июне риал потерял 60% своей стоимости. В день начала протестов риал упал до рекордного минимума — 1,45 млн за доллар США.

Впоследствии демонстрации распространились и на другие иранские города. Местное агентство Fars сообщало, что в Лордегане протестующие забрасывали камнями административные здания, в том числе канцелярию губернатора провинции, и мечеть, а полиция применила слезоточивый газ. По информации The Wall Street Journal, в ходе столкновений погибли пять человек. 30 декабря президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил министру внутренних дел начать диалог с протестующими, «чтобы правительство могло приложить все свои силы для решения проблем».

