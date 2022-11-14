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Мэр Харькова сообщил о повреждении промышленного объекта после обстрела

Мэр Харькова Терехов: в результате ракетного обстрела поврежден промышленный объект

В результате ракетного обстрела Харьков, по предварительным данным, повреждения получил промышленный объект, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно — промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется», — написал он в своем телеграм-канале.

В 00:14 по московскому времени в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Спустя двадцать минут она была отменена. Однако в 1:01 сигналы тревоги снова прозвучали в области, следует из данных официального ресурса по оповещению о тревогах.

С 10 октября на всей территории Украины регулярно объявляют воздушную тревогу, а власти регионов сообщают о взрывах и повреждениях инфраструктуры. В этот день российские силы начали наносить ракетные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуру Украины.

Этому предшествовал подрыв грузовика на Крымском мосту, повлекший повреждения объекта. В Москве обвинили в его организации украинские спецслужбы. В Киеве обвинения отвергли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что повреждения в результате российских ударов получило около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, прежде всего теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции. В ряде регионов ограничили энергоснабжение.

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Теги
Харьков Харьковская область Воздушная тревога обстрел
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