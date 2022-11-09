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Politico узнал, что США «слегка подталкивают» Украину к переговорам

Politico: слова Зеленского о переговорах с Россией связаны с «подталкиванием» от США
Зеленский, называя условия для диалога с Россией, не упомянул отказ вести переговоры с ней, пока страну возглавляет Путин. Politico пишет, что Вашингтон призвал показать готовность к переговорам
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Заявление украинского президента Владимира Зеленского об условиях переговоров с Россией было связано с «легким подталкиванием» к этому со стороны США, пишет Politico со ссылкой на два информированных источника.

При этом американские чиновники в беседах с украинскими коллегами не настаивали напрямую на изменении позиции Украины, однако отметили, что Киеву следует продемонстрировать готовность к мирному и разумному завершению боевых действий.

«Это не означает, что им нужно сесть за стол переговоров прямо сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия», — рассказал высокопоставленный сотрудник администрации президента США.

Речь идет о заявлении Зеленского, которое он сделал 8 ноября. Президент Украины указал, что переговоры с Россией возможны при условии «восстановления территориальной целостности Украины, уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантий, что это не повторится».

Politico отмечает, что Зеленский не назвал среди условий отсутствие на посту президента России Владимира Путина. Президент Украины в начале октября официально отказался вести переговоры с Москвой, пока президентом России является Путин. «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — пояснял тогда он. В Кремле сочли, что остается ждать либо изменения Зеленского, либо смены президента Украины.

The Wall Street Journal сообщала, что советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

В Кремле в ответ предложили обратиться за комментариями в Белый дом или в WSJ, заявив, что в западных СМИ публикуется большое количество «уток». Салливан позднее заявил, что США «имели возможность провести контакты с Россией на высоком уровне» в целях недопущения использования ядерного оружия.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина США Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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