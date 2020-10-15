Пашинян связал убитых в Чечне и Дагестане боевиков с боями в Карабахе

Армянский премьер считает, что экстремисты появились на Северном Кавказе при посредничестве Турции, которая собиралась направить их в Нагорный Карабах

Никол Пашинян (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Ликвидированные в начале этой недели в Чечне и Дагестане боевики могли быть террористами, которых Турция направила из Сирии для участия в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Очень интересная информация пришла в течение последних дней из России, с Северного Кавказа, когда в Чечне и Дагестане были уничтожены боевики, и была информация, что эти боевики приехали в Россию из-за рубежа, приехали из Сирии», — сообщил глава правительства.

Как отметил Пашинян, он находит в этих событиях прямую связь с тем, что происходит сейчас в Карабахе. По его словам, турецкие власти перевели боевиков из Сирии в зону конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы начать там войну. «А сейчас они уже появляются на Северном Кавказе. Это очень примечательный факт, который показывает, что данная ситуация уже не просто о конфликте в Нагорном Карабахе, а вышла за его пределы в его локальном смысле», — убежден политик.

В ночь на 12 октября в Кизилюртовском районе Республки Дагестан двое неизвестных обстреляли полицейский автомобиль. Это произошло в селе Кульзеб, когда сотрудники полиции пытались остановить иномарку для проверки документов, находившиеся в машине открыли стрельбу. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы, полицейские не пострадали.