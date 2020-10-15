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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян связал убитых в Чечне и Дагестане боевиков с боями в Карабахе

Армянский премьер считает, что экстремисты появились на Северном Кавказе при посредничестве Турции, которая собиралась направить их в Нагорный Карабах
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Ликвидированные в начале этой недели в Чечне и Дагестане боевики могли быть террористами, которых Турция направила из Сирии для участия в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Очень интересная информация пришла в течение последних дней из России, с Северного Кавказа, когда в Чечне и Дагестане были уничтожены боевики, и была информация, что эти боевики приехали в Россию из-за рубежа, приехали из Сирии», — сообщил глава правительства.

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Как отметил Пашинян, он находит в этих событиях прямую связь с тем, что происходит сейчас в Карабахе. По его словам, турецкие власти перевели боевиков из Сирии в зону конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы начать там войну. «А сейчас они уже появляются на Северном Кавказе. Это очень примечательный факт, который показывает, что данная ситуация уже не просто о конфликте в Нагорном Карабахе, а вышла за его пределы в его локальном смысле», — убежден политик.

В ночь на 12 октября в Кизилюртовском районе Республки Дагестан двое неизвестных обстреляли полицейский автомобиль. Это произошло в селе Кульзеб, когда сотрудники полиции пытались остановить иномарку для проверки документов, находившиеся в машине открыли стрельбу. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы, полицейские не пострадали.

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На следующий день перестрелка силовиков с боевиками произошла в Грозном. Группу вооруженных бандитов обнаружили в ходе спецоперации в одном из районов чеченской столицы. В ответ на предложение сдаться боевики открыли огонь. В результате перестрелки погибли три силовика и четыре экстремиста.

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Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на мирных жителей. Жертвы есть как среди военнослужащих, так и среди мирного населения. 9 октября в Москве прошли переговоры с представителями конфликтующих сторон, по итогам которых было принято решение прекратить боевые действия. Режим прекращения огня вступил в силу утром 10 октября, однако практически сразу же был нарушен.

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Армения заявила, что в боях на стороне Азербайджана участвует Турция, которая поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой, в частности истребителями F-16. Баку и Анкара эти заявления опровергли.

В начале октября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в зону конфликта в Карабахе активно стягиваются боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Фиркат Хамза», «Султан Мурад» и экстремисты из курдских группировок. По его словам, в регионе уже скопилось несколько тысяч наемников, желающих заработать на войне.

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Также о присутствии в Нагорном Карабахе наемников с Ближнего Востока сообщали правозащитники и СМИ. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека указал, что наемников из вооруженных группировок в Сирии вербуют как Турция, поддерживающая Азербайджан, так и армянская диаспора. Газета The Wall Street Journal написала, что речь идет о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией.

По данным The Washington Post, в ходе боев в Нагорном Карабахе погибли 52 сирийских наемника. Издание отметило, что тела погибших были переданы родственникам на сирийско-турецком пограничном посту. Они были завербованы «поддерживаемыми Турцией военными формированиями в Сирии для борьбы с Арменией на стороне Азербайджана», утверждало издание.

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Автор
Михаил Юшков
боевики Сирия Нагорный Карабах Армения Никол Пашинян
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