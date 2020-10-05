Конфликт Армении и Азербайджана , 05 окт, 13:15
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Бои в Карабахе: Степанакерт под огнем и удар по Гяндже. Фоторепортаж
Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются больше недели. В прошедшие выходные Азербайджан продолжил обстрелы Степанакерта, а силы непризнанной республики нанесли удары по городу Гянджа
Обстрелы Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, продлились все выходные и возобновились утром в понедельник
Мирных жителей города призвали покинуть свои дома
Многие женщины, дети и пожилые жители Степанакерта перебрались в укрытия еще в начале обострения конфликта
При обстрелах в Степанакерте пострадали военный госпиталь, жилые дома и здание МЧС. Сообщается о погибших и раненых мирных жителях
В субботу в городе пропало электричество
В Баку также сообщают об обстрелах со стороны противника по густонаселенным районам и гражданской инфраструктуре.
На фото: разрушения в Тертере, одном из пострадавших азербайджанских городов
Последствия обстрелов в азербайджанском селе Гарагоюнлу
Последствия артиллерийского удара по поселку Шихарх Тертерского района Азербайджана
Под обстрел попал и второй по величине азербайджанский город Гянджа
По данным Баку, в результате удара в городе погибли 24 мирных жителя, пострадали больше ста человек.