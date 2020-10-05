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Бои в Карабахе: Степанакерт под огнем и удар по Гяндже. Фоторепортаж

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются больше недели. В прошедшие выходные Азербайджан продолжил обстрелы Степанакерта, а силы непризнанной республики нанесли удары по городу Гянджа
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Обстрелы Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, продлились все выходные и возобновились утром в понедельник
Фото:David Ghahramanyan / NKR InfoCenter PAN Photo via AP
Фото: David Ghahramanyan / NKR InfoCenter PAN Photo via AP

Мирных жителей города призвали покинуть свои дома

Фото:David Ghahramanyan / NKR InfoCenter / PAN Photo / Handout via Reuters
Фото: David Ghahramanyan / NKR InfoCenter / PAN Photo / Handout via Reuters
Многие женщины, дети и пожилые жители Степанакерта перебрались в укрытия еще в начале обострения конфликта
Фото:Aram Kirakosyan / PAN Photo via AP
Фото: Aram Kirakosyan / PAN Photo via AP

При обстрелах в Степанакерте пострадали военный госпиталь, жилые дома и здание МЧС. Сообщается о погибших и раненых мирных жителях

Фото:Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
В субботу в городе пропало электричество
Фото:Aziz Karimov / AP
Фото: Aziz Karimov / AP

В Баку также сообщают об обстрелах со стороны противника по густонаселенным районам и гражданской инфраструктуре.

На фото: разрушения в Тертере, одном из пострадавших азербайджанских городов

Фото:Aziz Karimov / Reuters
Фото: Aziz Karimov / Reuters
Последствия обстрелов в азербайджанском селе Гарагоюнлу
Фото:Aziz Karimov / Reuters
Фото: Aziz Karimov / Reuters
Последствия артиллерийского удара по поселку Шихарх Тертерского района Азербайджана
Фото:DHA via AP
Фото: DHA via AP
Под обстрел попал и второй по величине азербайджанский город Гянджа
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
По данным Баку, в результате удара в городе погибли 24 мирных жителя, пострадали больше ста человек.
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