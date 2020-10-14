Пашинян заявил о провалившемся блицкриге Турции и Азербайджана

Выступая с обращением к нации, Никол Пашинян обратился к образам из истории Второй мировой войны — он упомянул блицкриг и мюнхенские соглашения 1938 года

Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Совместный блицкриг Турции и Азербайджана в Нагорном Карабахе провалился, заявил в обращении к нации премьер Армении Никол Пашинян. Текст речи Пашиняна опубликован на сайте главы правительства.

«Турецко-азербайджанский террористический план блицкригом захватить Нагорный Карабах и прилегающие территории провалился благодаря совместной работе и усилиям нашей армии», — сказал Пашинян.

Он также упрекнул страны, «обладающие стратегическим механизмом сдерживания», в недооценке опасности и в том, что они повторяют историю мюнхенских соглашений с гитлеровской Германией, которые в конечном итоге привели к оккупации Чехословакии.

«Ряд стран, имеющих возможность стратегического сдерживания, должным образом не оценили опасность, продолжив рассматривать вопрос в контексте карабахского конфликта и считая, что территории в обмен на мир — это решение, которое может спасти ситуацию», — сказал премьер.