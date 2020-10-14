Пашинян заявил о провалившемся блицкриге Турции и Азербайджана

«Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии», — сказал Пашинян. По его словам, без решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха урегулирование вопроса невозможно.
Переговоры министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России Джейхуна Байрамова, Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова прошли в Москве в ночь с 9 на 10 октября и продолжались больше десяти часов. Стороны договорились ввести в Нагорном Карабахе режим прекращения огня, также об обмене военнопленными и телами погибших во время конфликта.
Однако в реальности прекращения огня не произошло, стороны продолжают сообщать об обстрелах и ракетных ударах. Более того, наблюдается даже эскалация конфликта: утром 14 октября Азербайджан заявил о ракетном ударе по территории непосредственно Армении. В Баку заявили об уничтожении готовых к пуску ракетных установок, которые «были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана».
В Ереване в ответ заявили, что «отныне вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право <...> атаковать любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана». При этом ответственность «за процесс изменения зоны боевых действий» в Ереване возложили на Баку.
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами военных ведомств Армении и Азербайджана. Он призвал своих коллег «к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября», — говорится в сообщении.
Как сообщило издание WSJ, в Нагорный Карабах переброшены сотни сирийских боевиков, связанных с Турцией. «Сотни членов сирийских боевиков в союзе с Турцией присоединились к боям между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, еще сотни готовятся к отправке», — заявили изданию два источника в Сирии, связанные с переброской боевиков.
По словам одного из собеседников издания, боевики направлялись в Карабах с середины сентября — группами по сто человек. Другой сириец, связанный с повстанцами, подтвердил, что в регион ушли сотни человек, однако «десятки уже вернулись, встревоженные ожесточенными боями».