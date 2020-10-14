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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян заявил о провалившемся блицкриге Турции и Азербайджана

Выступая с обращением к нации, Никол Пашинян обратился к образам из истории Второй мировой войны — он упомянул блицкриг и мюнхенские соглашения 1938 года
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Совместный блицкриг Турции и Азербайджана в Нагорном Карабахе провалился, заявил в обращении к нации премьер Армении Никол Пашинян. Текст речи Пашиняна опубликован на сайте главы правительства.

«Турецко-азербайджанский террористический план блицкригом захватить Нагорный Карабах и прилегающие территории провалился благодаря совместной работе и усилиям нашей армии», — сказал Пашинян.

Он также упрекнул страны, «обладающие стратегическим механизмом сдерживания», в недооценке опасности и в том, что они повторяют историю мюнхенских соглашений с гитлеровской Германией, которые в конечном итоге привели к оккупации Чехословакии.

«Ряд стран, имеющих возможность стратегического сдерживания, должным образом не оценили опасность, продолжив рассматривать вопрос в контексте карабахского конфликта и считая, что территории в обмен на мир — это решение, которое может спасти ситуацию», — сказал премьер.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

«Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии», — сказал Пашинян. По его словам, без решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха урегулирование вопроса невозможно.

Переговоры министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России Джейхуна Байрамова, Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова прошли в Москве в ночь с 9 на 10 октября и продолжались больше десяти часов. Стороны договорились ввести в Нагорном Карабахе режим прекращения огня, также об обмене военнопленными и телами погибших во время конфликта.

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Однако в реальности прекращения огня не произошло, стороны продолжают сообщать об обстрелах и ракетных ударах. Более того, наблюдается даже эскалация конфликта: утром 14 октября Азербайджан заявил о ракетном ударе по территории непосредственно Армении. В Баку заявили об уничтожении готовых к пуску ракетных установок, которые «были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана».

В Ереване в ответ заявили, что «отныне вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право <...> атаковать любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана». При этом ответственность «за процесс изменения зоны боевых действий» в Ереване возложили на Баку.

Шойгу попросил Баку и Ереван соблюдать договор о перемирии
Политика
Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами военных ведомств Армении и Азербайджана. Он призвал своих коллег «к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября», — говорится в сообщении.

Как сообщило издание WSJ, в Нагорный Карабах переброшены сотни сирийских боевиков, связанных с Турцией. «Сотни членов сирийских боевиков в союзе с Турцией присоединились к боям между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, еще сотни готовятся к отправке», — заявили изданию два источника в Сирии, связанные с переброской боевиков.

По словам одного из собеседников издания, боевики направлялись в Карабах с середины сентября — группами по сто человек. Другой сириец, связанный с повстанцами, подтвердил, что в регион ушли сотни человек, однако «десятки уже вернулись, встревоженные ожесточенными боями».

Автор
Владислав Гордеев
Армения Азербайджан конфликт Нагорный Карабах
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