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При перестрелке в Грозном погибли трое силовиков

Группу вооруженных бандитов обнаружили в ходе спецоперации в одном из районов чеченской столицы. На предложение сдаться боевики открыли огонь. В результате перестрелки погибли трое силовиков и четверо бандитов
Фото:Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Во время перестрелки с бандитами в Грозном погибли трое сотрудников правоохранительных органов, сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Там также подтвердили, что ликвидированы четверо боевиков.

В НАК сообщили, что 13 октября на территории Октябрьского района Грозного органами безопасности совместно со спецназом Росгвардии и полицией проводились оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых была обнаружена группа вооруженных бандитов.

Чтобы пресечь «возможные террористические акты» начальник управления ФСБ по Чеченской Республике Игорь Кочнев принял решение провести контртеррористическую операцию и ввести соответствующий правовой режим.

СМИ сообщили о перестрелке с боевиками в Грозном
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Фото:Саид Царнаев / РИА Новости

«Силами оперативного штаба засевшие в частном доме бандиты были блокированы. На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия. <...> К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка, в ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли», — говорится в сообщении.

Ранее информагентства, ссылаясь на источники в правоохранительных органах Чечни, сообщили о проведении спецоперации в Грозном, в результате которой были ликвидированы несколько боевиков.

Авторы
Майя Бобенко, Михаил Юшков
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