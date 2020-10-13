При перестрелке в Грозном погибли трое силовиков

Группу вооруженных бандитов обнаружили в ходе спецоперации в одном из районов чеченской столицы. На предложение сдаться боевики открыли огонь. В результате перестрелки погибли трое силовиков и четверо бандитов

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Во время перестрелки с бандитами в Грозном погибли трое сотрудников правоохранительных органов, сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Там также подтвердили, что ликвидированы четверо боевиков.

В НАК сообщили, что 13 октября на территории Октябрьского района Грозного органами безопасности совместно со спецназом Росгвардии и полицией проводились оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых была обнаружена группа вооруженных бандитов.

Чтобы пресечь «возможные террористические акты» начальник управления ФСБ по Чеченской Республике Игорь Кочнев принял решение провести контртеррористическую операцию и ввести соответствующий правовой режим.

«Силами оперативного штаба засевшие в частном доме бандиты были блокированы. На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия. <...> К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка, в ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли», — говорится в сообщении.