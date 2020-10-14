WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков

Турция направила в Нагорный Карабах сотни сирийских наемников, сообщили источники WSJ. Она также организовала в Азербайджане военные учения и предоставила ему ударные беспилотники, пишет издание

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В Нагорный Карабах были переброшены сотни сирийских боевиков, связанных с Турцией. Об этом со ссылкой на источники в Сирии сообщила газета The Wall Street Journal.

«Сотни членов сирийских боевиков в союзе с Турцией присоединились к боям между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, еще сотни готовятся к отправке», — заявили изданию два источника в Сирии, связанные с переброской боевиков.

Информация о том, что Турция вербует боевиков, распространилась в июле, после того как в регионе вновь вспыхнули бои, сообщили источники газеты.

По словам одного из собеседников издания, боевики направлялись в Карабах с середины сентября — группами по сто человек. Другой сириец, связанный с повстанцами, подтвердил, что в регион ушли сотни человек, однако «десятки уже вернулись, встревоженные ожесточенными боями».