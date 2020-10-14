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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков

Турция направила в Нагорный Карабах сотни сирийских наемников, сообщили источники WSJ. Она также организовала в Азербайджане военные учения и предоставила ему ударные беспилотники, пишет издание
Фото: Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

В Нагорный Карабах были переброшены сотни сирийских боевиков, связанных с Турцией. Об этом со ссылкой на источники в Сирии сообщила газета The Wall Street Journal.

«Сотни членов сирийских боевиков в союзе с Турцией присоединились к боям между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, еще сотни готовятся к отправке», — заявили изданию два источника в Сирии, связанные с переброской боевиков.

Информация о том, что Турция вербует боевиков, распространилась в июле, после того как в регионе вновь вспыхнули бои, сообщили источники газеты.

По словам одного из собеседников издания, боевики направлялись в Карабах с середины сентября — группами по сто человек. Другой сириец, связанный с повстанцами, подтвердил, что в регион ушли сотни человек, однако «десятки уже вернулись, встревоженные ожесточенными боями».

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Фото:Владимир Трефилов/РИА Новости

За участие в боях наемники получают до $2 тыс. в месяц, заявил изданию один из повстанцев. Другой отметил, что «потери среди сирийских бойцов быстро растут» и «около 200 [сирийцев] уже попросили вернуть их обратно».

Источники среди официальных лиц Турции сообщили изданию, что Анкара организовала в Азербайджане двухнедельные военные учения и «предоставила властям Азербайджана ударные беспилотники». По данным Минобороны США, ранее Турция также отправила около 5 тыс. сирийских боевиков в Ливию.

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«Отправка в Ливию или в Азербайджан стала обыкновенным явлением. Людям уже все равно, за кого или против кого воевать, теперь они спрашивают только о деньгах. Они поедут туда, где деньги», — заявил изданию один из наемников.

Турция опровергла обвинения в переброске в Нагорный Карабах боевиков из Сирии. Азербайджан также заявил, что не задействовал в боях иностранных наемников.

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Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в наступлении и провокациях и ввели военное положение.

Армения заявила, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция, которая якобы снабжает его военными специалистами и техникой, в частности истребителями F-16 и дронами. Баку и Анкара эти обвинения опровергли.

8 октября президент России Владимир Путин призвал прекратить бои в Карабахе, чтобы стороны могли обменяться удерживаемыми лицами и телами погибших. По его инициативе и посредничестве главы российского МИДа Сергея Лаврова в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Стороны договорились о временном перемирии с полудня 10 октября, однако вскоре после того, как оно вступило в силу, обвинили друг друга в обстрелах.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Виктория Полякова
Нагорный Карабах Сирия Турция боевики
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