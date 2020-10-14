WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков

За участие в боях наемники получают до $2 тыс. в месяц, заявил изданию один из повстанцев. Другой отметил, что «потери среди сирийских бойцов быстро растут» и «около 200 [сирийцев] уже попросили вернуть их обратно».
Источники среди официальных лиц Турции сообщили изданию, что Анкара организовала в Азербайджане двухнедельные военные учения и «предоставила властям Азербайджана ударные беспилотники». По данным Минобороны США, ранее Турция также отправила около 5 тыс. сирийских боевиков в Ливию.
«Отправка в Ливию или в Азербайджан стала обыкновенным явлением. Людям уже все равно, за кого или против кого воевать, теперь они спрашивают только о деньгах. Они поедут туда, где деньги», — заявил изданию один из наемников.
Турция опровергла обвинения в переброске в Нагорный Карабах боевиков из Сирии. Азербайджан также заявил, что не задействовал в боях иностранных наемников.
Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в наступлении и провокациях и ввели военное положение.
Армения заявила, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция, которая якобы снабжает его военными специалистами и техникой, в частности истребителями F-16 и дронами. Баку и Анкара эти обвинения опровергли.
8 октября президент России Владимир Путин призвал прекратить бои в Карабахе, чтобы стороны могли обменяться удерживаемыми лицами и телами погибших. По его инициативе и посредничестве главы российского МИДа Сергея Лаврова в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Стороны договорились о временном перемирии с полудня 10 октября, однако вскоре после того, как оно вступило в силу, обвинили друг друга в обстрелах.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.