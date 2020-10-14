Путин заявил Эрдогану о беспокойстве из-за боевиков в Карабахе
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по конфликту между Арменией и Азербайджаном заявил о «серьезной обеспокоенности» из-за участия в нем боевиков с Ближнего Востока.
Телефонный разговор Путина и Эрдогана прошел по инициативе турецкой стороны. Основной темой обсуждения стал конфликт в Нагорном Карабахе. «Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Президент России предупредил Эрдогана, что испытывает «серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона».
Среди других тем беседы были ситуация в Ливии, Сирии и борьба с коронавирусом. «Отфиксирована обоюдная заинтересованность во взаимодействии по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин», — сообщила пресс-служба Кремля.