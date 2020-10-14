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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин заявил Эрдогану о беспокойстве из-за боевиков в Карабахе

Владимир Путин впервые в разговоре с Эрдоганом упомянул проблему наемников в Карабахе. По данным правозащитников и СМИ, в регион их перебрасывают при содействии Турции из Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по конфликту между Арменией и Азербайджаном заявил о «серьезной обеспокоенности» из-за участия в нем боевиков с Ближнего Востока.

Телефонный разговор Путина и Эрдогана прошел по инициативе турецкой стороны. Основной темой обсуждения стал конфликт в Нагорном Карабахе. «Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент России предупредил Эрдогана, что испытывает «серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона».

Среди других тем беседы были ситуация в Ливии, Сирии и борьба с коронавирусом. «Отфиксирована обоюдная заинтересованность во взаимодействии по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин», — сообщила пресс-служба Кремля.

WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков
Политика
Фото: Alex McBride / Getty Images

Армения утверждает, что на стороне Азербайджана в конфликте участвует Турция, которая поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой, в частности истребителями F-16. Баку и Анкара эти заявления опровергают.

Правозащитники и СМИ неоднократно сообщали о том, что в зоне конфликта в Карабахе присутствуют наемники с Ближнего Востока. В начале октября Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что наемников из вооруженных группировок в Сирии вербуют как Турция, так и армянская диаспора. Эти данные подтверждали источники Би-би-си, The Guardian и некоторых сирийских СМИ. В середине октября The Wall Street Journal сообщила, что вербовка наемников продолжается — по данным издания, речь идет минимум о сотнях боевиков.

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О том, что в боевых действиях в Карабахе участвуют боевики из Сирии неоднократно заявляли российские официальные лица. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что 6 октября назвал конфликт в Карабахе «магнитом для боевиков из различного рода международных террористических структур». По данным СВР, в регион перебрасываются боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и других. Помимо России о наемниках в Карабахе сообщала и Франция — президент Эмманюэль Макрон говорил, что в зоне конфликта присутствуют боевики, имеющие связи с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

Авторы
Андрей Гатинский, Георгий Тадтаев
Нагорный Карабах Реджеп Тайип Эрдоган
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