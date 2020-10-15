WP сообщила о гибели более 50 сирийских наемников в Карабахе

По данным газеты, тела отправленных в зону конфликта бойцов родственникам передали на сирийско-турецком пограничном посту. По данным WP, вербовали наемников «поддерживаемые Турцией военные формирования» для поддержки Азербайджана

Нагорный Карабах (Фото: Umit Bektas / Reuters)

В ходе боевых столкновений в Нагорном Карабахе погибли 52 сирийских наемника, сообщает The Washington Post (WP). Как отмечает газета, гибель сирийских боевиков грозит втягиванием в конфликт внешних сил, в том числе Турции, и потенциально дестабилизирует стран-соседей, таких как Иран и Грузия.

В начале октября тела погибших наемников были переданы родственникам на сирийско-турецком пограничном посту, пишет WP. Они были завербованы «поддерживаемыми Турцией военными формированиями в Сирии борьбы с Арменией на стороне Азербайджана». Родственники двух погибших заявили WP, что наемники отправились в Азербайджан из южной части Турции, а турецкие формирования пообещали им ежемесячную зарплату.

Ранее о присутствии в Нагорном Карабахе наемников с Ближнего Востока сообщали правозащитники и СМИ. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека указывал, что наемников из вооруженных группировок в Сирии вербуют как Турция, поддерживающая Азербайджан, так и армянская диаспора. Газета The Wall Street Journal писала, что речь идет минимум о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией.

В начале октября глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также говорил, что в зону конфликта в Карабахе активно стягиваются боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Фиркат Хамза», «Султан Мурад» и экстремисты из курдских группировок. По его словам, в регионе уже насчитывается несколько тысяч наемников, желающих заработать на войне.