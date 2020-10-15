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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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WP сообщила о гибели более 50 сирийских наемников в Карабахе

По данным газеты, тела отправленных в зону конфликта бойцов родственникам передали на сирийско-турецком пограничном посту. По данным WP, вербовали наемников «поддерживаемые Турцией военные формирования» для поддержки Азербайджана
Нагорный Карабах
Нагорный Карабах (Фото: Umit Bektas / Reuters)

В ходе боевых столкновений в Нагорном Карабахе погибли 52 сирийских наемника, сообщает The Washington Post (WP). Как отмечает газета, гибель сирийских боевиков грозит втягиванием в конфликт внешних сил, в том числе Турции, и потенциально дестабилизирует стран-соседей, таких как Иран и Грузия.

В начале октября тела погибших наемников были переданы родственникам на сирийско-турецком пограничном посту, пишет WP. Они были завербованы «поддерживаемыми Турцией военными формированиями в Сирии борьбы с Арменией на стороне Азербайджана». Родственники двух погибших заявили WP, что наемники отправились в Азербайджан из южной части Турции, а турецкие формирования пообещали им ежемесячную зарплату.

Ранее о присутствии в Нагорном Карабахе наемников с Ближнего Востока  сообщали правозащитники и СМИ. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека указывал, что наемников из вооруженных группировок в Сирии вербуют как Турция, поддерживающая Азербайджан, так и армянская диаспора. Газета The Wall Street Journal писала, что речь идет минимум о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией.

В начале октября глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также говорил, что в зону конфликта в Карабахе активно стягиваются боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Фиркат Хамза», «Султан Мурад» и экстремисты из курдских группировок. По его словам, в регионе уже насчитывается несколько тысяч наемников, желающих заработать на войне.

Азербайджан пообещал разорвать отношения с признавшими Карабах странами
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Фото:Reuters

Азербайджан не раз опровергал использование наемников. Президент страны Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не нуждается в них, так как ее армия состоит из более чем 100 тыс. бойцов. «У нас нет наемников. Это наше официальное заявление», — сказал он, отметив, что
ни одна страна не может предоставить доказательств использования Азербайджаном бойцов из других стран. Турция также опровергла обвинения в переброске в Нагорный Карабах боевиков из Сирии.

Боевые столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Обе стороны сообщали о сотнях убитых и раненых, в том числе среди мирного населения. Ереван заявил, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция, которая якобы предоставляет стране специалистов и технику. Баку и Анкара эти обвинения опровергли.

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9 октября, при посредничестве Москвы стороны договорились о временном перемирии с полудня 10 октября, однако вскоре после его вступления в силу обвинили друг друга в обстрелах.

Автор
Анастасия Батманова
Нагорный Карабах Азербайджан Сирия Турция
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WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков
Политика
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